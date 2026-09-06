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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Concluyen las negociaciones sobre Ucrania entre Putin y los emisarios de la Casa Blanca
El presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, concluyeron este sábado sus negociaciones para reavivar el estancado proceso de paz en Ucrania.
Según medios locales, la comitiva con ambos mediadores estadounidenses ya abandonó el Palacio del Kremlin tras tres horas de conversaciones. Por el momento, se desconocen los resultados de las consultas sobre lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó "propuesta para poner fin a la guerra".
"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", dijo Putin al comienzo del encuentro en el que saludó a sus interlocutores en inglés: "Welcome. Nice to meet you".
Putin abre las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca
El presidente ruso, Vladímir Putin, abrió hoy las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.
"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", dijo Putin al comienzo del encuentro en el que, "primero de todo", transmitió "los mejores deseos" al presidente de EE.UU., Donald Trump.
Zelenski ordena suspender los ataques contra Moscú tras hacer lo propio Putin con Kiev
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ordenó este sábado suspender los ataques contra Moscú hasta el lunes, después de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, hiciera lo propio con Kiev, debido a la visita de los emisarios de la Casa Blanca este fin de semana a las capitales rusa y ucraniana.
"Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación", indicó Zelenski en sus redes sociales.
"Desde ahora y hasta el final del sábado, así como durante el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de realizar ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kiev", a donde Steve Witkoff y Jared Kushner llegarán mañana, dijo.
Putin suspende tres días los ataques a Kiev
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado cesar los ataques contra la capital ucraniana durante tres días debido al viaje a Moscú y Kiev de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó hoy el Kremlin. Lea aquí la noticia completa.
Cinco muertos en Lugansk
Al menos cinco personas, entre ellas un menor, murieron en las últimas 24 horas en ataques ucranianos contra la región de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, según informaron este sábado las autoridades locales. En un ataque contra un coche murieron una mujer de 23 años y su madre, de 63, según explicó en las redes sociales Leonid Pasechnik, gobernador leal a Moscú.
Zelenski denuncia ataques contra aeropuertos en Kiev
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado ataques rusos deliberados contra los aeropuertos de Kiev y Borispil antes de la visita el domingo a la capital ucraniana de los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner. "(...) se produjeron durante la noche ataques rusos de carácter demostrativo contra nuestros aeropuertos, en Kiev y Borispil. Fueron deliberados, algo que no ocurría desde hacía bastante tiempo", señaló Zelenski en un mensaje de la red social X.
Un avión especial de EEUU aterriza en Moscú
Un avión especial procedente de Estados Unidos aterrizó este sábado en Moscú, supuestamente con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes deben reunirse hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin, para reavivar las negociaciones de paz en Ucrania. Los controladores aéreos confirmaron la llegada de la aeronave al aeropuerto moscovita de Vnúkovo, según informa la agencia Interfax.
Ucrania intentó una tregua
Ucrania intentó establecer un alto el fuego temporal en el frente ante la visita de los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, a Moscú y Kiev este fin de semana, pero no fue posible debido a la negativa rusa, según informa este sábado el diario Ukrainska Pravda. De acuerdo con esta fuente, las unidades de las Fuerzas de Defensa recibieron la orden de respetar un "régimen de silencio" en la línea de contacto desde las 00.00 hora local del 5 de septiembre hasta las 23.59 del día 8, pero "las fuerzas de ocupación impidieron que este plan se llevara a cabo".
Rusia sigue atacando
El Ministerio de Defensa ruso informó hoy sobre ataques nocturnos contra objetivos en territorio ucraniano, al tiempo que dijo haber derribado 53 drones enemigos, justo antes de la prevista llegada de los emisarios de la Casa Blanca para reavivar las estancadas negociaciones de paz. Según el parte de guerra, Moscú atacó dos fábricas metalúrgicas en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, que calificó del mayor suministrador de ese tipo de productos para el ejército ucraniano.
Cuatro muertos en Dnipró
Al menos cuatro personas han muerto y cinco han resultado heridas en un ataque perpetrado por el Ejército ruso en la región ucraniana de Dnipró, situada en el este del país, durante la madrugada de este sábado y después del alto al fuego temporal ordenado por Kiev en medio de la visita de la delegación estadounidense para reanudar las conversaciones de paz. Según ha informado el gobernador de la región, Oleksandr Hanzha, el Ejército ruso ha atacado con misiles, drones y artillería la región, dejando cuatro muertos y cinco heridos en la localidad de Kamianske. Asimismo, tres de los heridos han sido hospitalizados, uno de ellos en estado grave.
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