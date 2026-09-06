Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cogida en Vila-realTiroteo en TorreblancaSusto en BurrianaIntento de okupaciónPrisión para los padres de NizanUna alumna prodigioDavid BustamanteUna lonja al alzaLa historia de Boris y RosaEliminación de peces
instagramlinkedin

Estados Unidos

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Hace apenas unos días, el mandatario estadounidense calificó a España de "país arruinado"

Decenas de personas intentando cruzar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026.

Decenas de personas intentando cruzar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, calificó este domingo de "triste" lo que ocurre en Ceuta y dijo que España es un país con "cero control" de sus fronteras, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes el pasado julio.

Mediante una publicación en su red, Truth social, Trump volvió a aludir al caso de Ceuta, sin mencionarlo expresamente: "Muy triste lo que está pasando en España, un país con CERO control de su frontera". No es la primera vez que el mandatario estadounidense critica a España, a quien ya ha echado en cara sus desavenencias sobre el gasto en defensa o su actitud en los conflictos de Irán o Gaza.

Así, el miércoles pasado calificó a España de "país arruinado" y afirmó que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado julio fue "muy triste de ver". "España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar", declaró el mandatario en una entrevista con el canal británico GB News.

Sobre Ceuta, Trump dijo en ese medio que "lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver (...) Miles de personas irrumpiendo en masa en su país. Nunca he visto nada igual", apuntó en relación con la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio pasado.

Noticias relacionadas y más

A finales de julio entraron en Ceuta de forma irregular más de 70.000 inmigrantes desde Marruecos, la mayor parte de los cuales regresó en los días siguientes, aunque todavía permanecen en la ciudad algo más de 5.000 a la espera de que se tramiten sus expedientes de devolución o asilo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los perros de la madre de Castelló detenida por la muerte de su bebé buscan ahora una familia
  2. Unos ladrones revientan con un coche el escaparate de un bazar de Castelló y roban 3.000 euros
  3. La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
  4. La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: 'El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas
  5. La banda de música de la Llosa gana su batalla judicial contra el Ayuntamiento
  6. Una mujer de 47 años resulta herida tras un accidente de moto en Castelló
  7. Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
  8. La fiebre por Bustamante llega a Vila-real: tres fans hacen guardia desde las seis de la mañana

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

Así son las fiestas en el pueblo más pequeño de Castellón: unos 20 empadronados y un centenar en la mesa

Así son las fiestas en el pueblo más pequeño de Castellón: unos 20 empadronados y un centenar en la mesa

El testimonio de una pareja de Nules en el terremoto de Colombia: «En un minuto te pasan mil cosas por la cabeza, solo quieres que pare»

El testimonio de una pareja de Nules en el terremoto de Colombia: «En un minuto te pasan mil cosas por la cabeza, solo quieres que pare»

Carrasco encara el final de su mandato con estos seis proyectos de ciudad en marcha en Castelló

Carrasco encara el final de su mandato con estos seis proyectos de ciudad en marcha en Castelló

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

Último curso del mandato: Barrachina prioriza seguridad, carreteras y deporte para sellar el cambio en la Diputación de Castellón

Último curso del mandato: Barrachina prioriza seguridad, carreteras y deporte para sellar el cambio en la Diputación de Castellón
Tracking Pixel Contents