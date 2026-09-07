Carlos III afirma que su hijo Enrique y Meghan siguen fuera de la familia real

El rey británico Carlos III subrayó este lunes que su hijo Enrique, que regresó con su esposa Meghan y sus dos hijos al Reino Unido tras seis años de ausencia, sigue fuera de la familia real y no tendrán derecho al uso de títulos como Su Alteza Real.

"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usarán", señala el rey, que dice responder así a una serie de peticiones para aclarar esta cuestión.

La carta, firmada por un representante de Carlos III pero "bajo su dirección", recuerda que los duques de Sussex fueron quienes eligieron "respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad", y ello "seguirá siendo respetado por completo", señala el documento, al que ha podido tener acceso EFE.

El rey británico insistió en que Enrique y Meghan son "ciudadanos privados con intereses comerciales y benéficos" mientras residan en el Reino Unido y que el denominado 'Acuerdo de Sandringham', por el cual renunciaron en enero de 2020 a ser miembros activos de la familia real, continúa vigente.

También precisó que este estatus fuera de la corona no interfiere con las labores filantrópicas de los duques de Sussex, que son "un asunto personal para ellos dos y se lleva a cabo de manera privada", y que cualquier tipo de comunicación correspondiente a la pareja se deberá hacer a través de su propia oficina, independiente al Palacio de Buckingham.

El príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III y la fallecida princesa Diana, regresó al Reino Unido el pasado 26 de agosto junto con su esposa, Meghan, y sus dos hijos, Archie -de 7 años- y Lilibet -de 5- para establecerse en el país tras seis años viviendo en California (Estados Unidos).

Los duques de Sussex han matriculado a sus dos hijos en un colegio británico para este curso y, de acuerdo con los medios del país, estarían tratando de mudarse a la zona de los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra.

El último encuentro entre Carlos III, los duques de Sussex y sus hijos se produjo de manera privada el pasado mes de julio, en la residencia que el rey tiene en Highgrove, Gloucestershire (oeste de Inglaterra) y posteriormente visitaron la mansión del tío materno de Enrique, el conde de Spencer, donde su madre, Diana de Gales, está enterrada.

De acuerdo con los medios, Enrique estaría todavía tratando de gestionar con las autoridades policiales el nivel de seguridad pagada con fondos públicos que merece su familia -al no formar parte oficial de la familia real-, un asunto por el que ha perdido una larga batalla legal en los tribunales.

Fuente: El Periódico