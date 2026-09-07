Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Irán establecerá en los próximos días una "zona restringida" fuera del estrecho de Ormuz

Irán anunciará en los próximos días una nueva "zona restringida" cerca del estrecho de Ormuz, afirmó este domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, durante unas declaraciones a la televisión oficial de su país.

De acuerdo con Rezaei, la zona se establece en la línea donde comienza el bloqueo naval estadounidense y se extenderá a zonas del Golfo Pérsico, ampliando las restricciones militares sobre el corredor marítimo y limitando aún más el comercio petrolero internacional.

De igual forma el funcionario advirtió que las naves que ingresen a este nuevo perímetro serán incluidas en la lista de sancionados por Teherán.