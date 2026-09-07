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En Belgrado

Ratko Mladic, el 'carnicero de los Balcanes', enterrado con honores militares

Miembros del Ejército cubrieron el féretro con las banderas de Serbia y de la República Srpska

"Gracias, hermanos, por venir a juzgar si mi padre fue un héroe o un criminal", declaró durante el funeral Darko Mladic, hijo del fallecido

Funeral de Ratko Mladic en Belgrado.

Funeral de Ratko Mladic en Belgrado. / ANDREJ CUKIC / EFE

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EFE

Skopie

Ratko Mladic, exgeneral del Ejército serbobosnio condenado por crímenes de guerra y genocidio en Bosnia y Herzegovina, fue enterrado este lunes en Belgrado con honores militares y con la presencia de varios ministros del Gobierno serbio, tras fallecer a finales de agosto a los 83 años en La Haya, donde cumplía cadena perpetua.

El llamado 'carnicero de los Balcanes' por sus crímenes, pero considerado un héroe por muchos en Serbia, fue enterrado en el cementerio de Topcider (Belgrado), en una tumba junto a su hija Ana, que se suicidó en 1994, en el momento álgido de la guerra de Bosnia (1992-1995).

Tras la ceremonia celebrada en la iglesia de San Lucas de Belgrado, miembros del Ejército serbio cubrieron el féretro con las banderas de Serbia y de la República Srpska —una de las dos entidades autónomas de Bosnia y Herzegovina— mientras lo sacaban de la iglesia. La procesión fue encabezada por policías en motocicletas y miles de ciudadanos aplaudieron a lo largo del recorrido mientras pasaba el coche fúnebre con el féretro, según las imágenes retransmitidas por la emisora regional N1. Durante la ceremonia en el cementerio estuvieron presentes una banda militar y una guardia de honor, mientras una unidad del Ejército serbio efectuó una salva de honor con armas ligeras.

BELGRADE (Serbia), 07/09/2026.- Members of the honor guard carry the coffin during the funeral for Ratko Mladic in Belgrade, Serbia, 07 September 2026. Former Bosnian Serb general Ratko Mladic, who was convicted of war crimes by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) in 2017, died on 27 August 2026 at the age of 84. (Belgrado) EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Funeral de Ratko Mladic en Belgrado. / ANDREJ CUKIC / EFE

Según la televisión pública serbia RTS, el presidente del país balcánico, Aleksandar Vucic, no asistió al funeral, pero sí estuvo presente su hijo, Danilo. También asistieron al funeral el ministro de Defensa serbio, Bratislav Gasic; el ministro de Justicia, Nenad Vujic, entre otros miembros del actual Gobierno. Además, se vio en las imágenes al expresidente de la República Srpska Milorad Dodik, al embajador de Rusia en Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko, así como al exministro griego de Defensa y dirigente derechista Panos Kammenos (2015-2019).

"Gracias, hermanos, por venir a juzgar si mi padre fue un héroe o un criminal", declaró durante el funeral Darko Mladic, hijo del fallecido. Los presentes respondieron a gritos: "¡Héroe, héroe!"

Mladic fue detenido en Serbia en 2011, después de permanecer casi 16 años prófugo, y fue trasladado a La Haya días después. En 2017, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) de la ONU lo condenó a cadena perpetua, una sentencia que fue confirmada en apelación en 2021. En total, pasó aproximadamente 15 años bajo custodia de la ONU, repartidos entre la prisión preventiva y, tras su condena, el cumplimiento de su pena.

Fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos genocidio —por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, en la que fueron asesinados más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios—, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluido el sitio de Sarajevo.

En los últimos meses había sufrido varios derrames cerebrales, por los que estaba recibiendo tratamiento mientras permanecía detenido.

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Mientras, la Unión Europea (UE) insistió este lunes en que "glorificar" a criminales de guerra, negar el genocidio o el revisionismo "no tienen cabida" en la UE ni en países candidatos a la adhesión como Serbia. "Cualquier glorificación de los criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo contradicen los valores europeos más fundamentales y no tienen cabida ni en la UE ni en los países candidatos a la adhesión a la UE", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

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