Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto accidente Alcalà de XivertImpuestos CastellóRobos Vila-realPrecios naranjaComienzo CD CastellónParque acuático Castellón
instagramlinkedin

Aviación

Más de 400 vuelos cancelados en Reino Unido por un fallo técnico en el control de tráfico aéreo

La incidencia ha tenido especial afectación en easyJet y British Airways, con 137 y 111 movimientos suprimidos, respectivamente

El Aeropuerto de Heathrow.

El Aeropuerto de Heathrow. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Un fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unido ha provocado más de 400 vuelos cancelados en los principales aeropuertos del país, incluidos los londinenses Heathrow y Gatwick, además de Manchester y Birmingham, mientras que el sistema ha comenzado a recuperarse, según el gestor británico NATS.

"Hemos implementado una solución y nuestro sistema de vuelos está comenzando a recuperarse. Estamos continuando trabajando estrechamente con nuestros clientes de aerolíneas y aeropuertos en la recuperación", ha señalado en un reciente mensaje en redes sociales.

En su publicación, la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, ha afirmado que es consciente del problema y que los ingenieros lo están "solucionando en estos momentos". "Sé que esto resultará frustrante para los pasajeros y lo siento", ha añadido.

Otros muchos aeródromos han experimentado algunas alteraciones en sus operaciones, tales como el de Jersey, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Belfast y Edimburgo, según recoge DPA.

Con datos de Flightradar24, recogidos por Europa Press, un total de 425 vuelos han sido cancelados en la tarde de hoy martes por la incidencia, con especial afectación en easyJet y British Airways, con 137 y 111 movimientos suprimidos, respectivamente, seguido de KLM (26), Eurowings (22) y Ryanair (21).

Noticias relacionadas

"Haremos todo lo posible para minimizar el impacto de esta situación en nuestros clientes, lo que incluye ofrecer a los pasajeros de los vuelos que no puedan operar diferentes opciones, como un traslado gratuito o un reembolso, así como comidas y alojamiento en hotel para quienes lo necesiten", ha apuntado easyJet en un comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a un histórico parque acuático de Castellón que marcó una época: será un supermercado
  2. Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
  3. El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
  4. Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario
  5. Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
  6. Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
  7. Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia
  8. Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos

Más de 400 vuelos cancelados en Reino Unido por un fallo técnico en el control de tráfico aéreo

Más de 400 vuelos cancelados en Reino Unido por un fallo técnico en el control de tráfico aéreo

El colegio de les Amplàries de Orpesa abre el curso con más de 145 alumnos

El colegio de les Amplàries de Orpesa abre el curso con más de 145 alumnos

El PSPV reclama a Carrasco transparencia sobre la conversión de bajos en viviendas y pide conocer cuántas se han autorizado en Castelló

El PSPV reclama a Carrasco transparencia sobre la conversión de bajos en viviendas y pide conocer cuántas se han autorizado en Castelló

El remake de Zelda Ocarina of Time presenta todas sus novedades, planes de estreno incluidos

El remake de Zelda Ocarina of Time presenta todas sus novedades, planes de estreno incluidos

El juvenil del Villarreal pega el zarpazo final en su visita al Borussia Dortmund (2-3)

El juvenil del Villarreal pega el zarpazo final en su visita al Borussia Dortmund (2-3)

Anticipar salidas, cambio de aula o ventiladores de mano: así combatirán el calor los centros de Castellón tras el 'parche' del plan de choque

Anticipar salidas, cambio de aula o ventiladores de mano: así combatirán el calor los centros de Castellón tras el 'parche' del plan de choque

Israel no renuncia a vaciar Gaza de palestinos, pero reconoce que Trump ha enfriado temporalmente el plan

Israel no renuncia a vaciar Gaza de palestinos, pero reconoce que Trump ha enfriado temporalmente el plan

Los bomberos controlan un incendio en Vilafranca tras la caída de un rayo

Los bomberos controlan un incendio en Vilafranca tras la caída de un rayo
Tracking Pixel Contents