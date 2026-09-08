Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecimiento Gustavo TraverParque acuático CastellónObras clave CastellónRuta Castellón-IbizaProblema chiringuito CastellónConciertos Castellón
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Rusia contra Ucrania

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev.

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev. / MAXYM MARUSENKO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así son las fiestas en el pueblo más pequeño de Castellón: unos 20 empadronados y un centenar en la mesa
  2. Un monumento a la batalla olvidada que marcó la historia de Castellón
  3. Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja
  4. Una caída y un golpe de calor movilizan un rescate en Les Agulles de Benicàssim
  5. El precinto que arruina el verano a una feriante en Orpesa
  6. Un aficionado acaba en el hospital tras sufrir una cogida en los toros de Vila-real
  7. Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
  8. Carrasco encara el final de su mandato con estos seis proyectos de ciudad en marcha en Castelló

Directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

Directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

La campaña más emocional de Benicàssim supera el millón de visualizaciones

La campaña más emocional de Benicàssim supera el millón de visualizaciones

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

Las 12 líneas de trabajo del viaje institucional a la ciudad de Na Violant: desde ajedrez, a las fiestas de la Magdalena, intercambios y conferencias

Las 12 líneas de trabajo del viaje institucional a la ciudad de Na Violant: desde ajedrez, a las fiestas de la Magdalena, intercambios y conferencias

Los premios más prestigiosos para la cerámica de Castellón volverán a entregar tres ganadores

Los premios más prestigiosos para la cerámica de Castellón volverán a entregar tres ganadores

Las ventas a la Unión Europea mejoran en el primer semestre del año

Las ventas a la Unión Europea mejoran en el primer semestre del año

La naranja sale de la parálisis en Castellón, pero arranca con precios más bajos que hace un año

La naranja sale de la parálisis en Castellón, pero arranca con precios más bajos que hace un año

Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia

Todo lo que tienes que saber sobre el IBI y la tasa de la basura de Castelló. Atento porque hay primicia
Tracking Pixel Contents