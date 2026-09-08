Guerra en Ucrania
La UE autoriza a Ucrania a comprar misiles 'Patriot' con el préstamo europeo
Los Veintisiete levantan la clausula de preferencia europea en sus adquisiciones de armamento para permitir a Kiev defenderse mejor de los bombardeos "indiscriminados" rusos contra sus ciudades
Efe
La Unión Europea ha acordado este martes levantar la cláusula de preferencia europea del préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev para que pueda adquirir productos esenciales para los sistemas de defensa antiárea Patriot a terceros países, según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en redes sociales.
"Junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebro el acuerdo alcanzado por los Estados miembro sobre la excepción para que Ucrania pueda adquirir productos esenciales para los sistemas de defensa aérea Patriot", ha indicado Von der Leyen en un mensaje conjunto con el jefe de la Alianza Atlántica.
El acuerdo ha sido adoptado por la Comisión Europea tras consultar a un grupo de expertos formado por los Estados miembro, el propio Ejecutivo comunitario, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Agenda Europea de Defensa (AED), según han indicado fuentes comunitarias. Según la conservadora alemana, el próximo desembolso de 3.200 millones de euros de dicho préstamo "permitirá a Ucrania proteger mejor su espacio aéreo frente a los ataques indiscriminados de Rusia" gracias al levantamiento de esta cláusula.
"Esto se suma a los 8.400 millones de euros ya desembolsados en el marco del préstamo de apoyo a Ucrania, incluidos fondos para defensa aérea. Seguiremos trabajando codo con codo para apoyar a Ucrania y reforzar la postura de defensa de Europa", ha añadido Von der Leyen. Por su parte, Rutte ha destacado que durante el último año, los aliados de la OTAN han asignado "más de 10.000 millones de dólares (8.600 millones de euros) a la iniciativa listado de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL), así como a las ventas militares extranjeras de Estados Unidos para Kiev.
"De la mano"
"La OTAN y la UE seguirán trabajando de la mano para apoyar a Ucrania. Es otro ejemplo más de que Europa está dando un paso al frente", ha destacado el jefe de la Alianza Atlántica en su mensaje en redes. El préstamo de 90.000 millones estaba condicionado a que los productos de defensa que necesite Kiev solo podían adquirirse a empresas de la UE, Ucrania o países del Espacio Económico Europeo (EEE), aunque se contemplan "excepciones específicas" cuando se requiera "la entrega urgente de un producto de defensa que no estuviera disponible".
Concretamente, Ucrania puede solicitar a Bruselas productos de terceros países siempre y cuando justifique que es por urgente necesidad y no haya en equivalente a ese armamento en Europa o no a la escala o dentro del plazo necesario. Después, la Comisión tendrá que verificar con un grupo de expertos que no existen otras alternativas antes de aprobar la excepción mediante un acto de ejecución.
- Adiós a un histórico parque acuático de Castellón que marcó una época: será un supermercado
- Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
- El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
- Uno de los chiringuitos más famosos de Formentera demanda la ‘B’ de un negocio de Castellón: 'No sabíamos que tenían patentado el abecedario
- Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
- Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
- Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia
- Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos