Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército libanés acusa a Israel de cometer 7.700 violaciones del acuerdo

El Ejército de Líbano ha acusado este miércoles a Israel de cometer 7.700 violaciones del acuerdo marco alcanzado a finales de junio en un contexto de incremento de los ataques israelíes en el país, que han causado un gran número de muertos y han provocado nuevos desplazamientos de la población.

"A diferencia del compromiso asumido por el Ejército, las fuerzas de ocupación israelíes no han respetado el acuerdo, cometiendo aproximadamente 7.700 violaciones desde la firma del acuerdo marco el 26 de junio de 2026 hasta la fecha", ha indicado en un comunicado.