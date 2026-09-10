Kast baja el tono a la conmemoración de los 53 años del golpe de Pinochet mientras su partido reclama indultos para los uniformados presos tras el estallido social de 2019

Hijo de un ruso blanco que había huido de su país después de la guerra civil, Miguel Krassnoff Martchenko nació en territorio austríaco controlado por los aliados en 1946. La familia se radicó luego en Chile y él, en nombre del padre y otro padre mayor, Augusto Pinochet, fue un soldado letal de la dictadura militar que rigió entre 1973 y 1990. Krassnoff integró los temibles servicios de inteligencia y, como tal, participó de los interrogatorios, la tortura y la desaparición de presos políticos en el centro de detención Villa Grimaldi. Cuando Chile recuperó su institucionalidad y se abrieron los juicios por violaciones a los derechos humanos, el brigadier del Ejército fue objeto de múltiples condenas que en su sumatoria dan más de 1.000 años de cárcel. Desde el penal que se llamaba Punta Peuco y supo alojar a otros criminales de su estirpe, Krassnoff, de 80 años, se convirtió en una voz casi solitaria de reivindicación del golpe de Estado del 11 de septiembre. A través de una carta que tomó estado público anticipó su "pronta libertad total". El Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast ha intentado bajar el tono al 53 aniversario del acontecimiento más traumático de ese país. Su hermano fue ministro de Pinochet y la figura del dictador no lo incomoda. Pero el mandatario por el momento no se atreve a indultar a los 153 militares y represores presos por el papel desempeñado en esos 17 años. Su administración está más preocupada por reescribir la historia de otro episodio que sacudió al país: el estallido social de octubre de 2019.

El pasado domingo, miles de chilenos salieron a las calles para homenajear a las víctimas del pinochetismo. Hubo incidentes entre manifestantes y policías, no muy distintos a los de otras ocasiones. Desde el Palacio de La Moneda, por primera vez ocupado por un ardiente defensor de los hechos que desembocaron en el derrocamiento de Salvador Allende, se ha impuesto el silencio conmemorativo. Kast decidió no estar presente en Santiago el 11 de septiembre. Viajará a Valdivia. Krasnsoff se convirtió, por lo tanto, en una suerte de excepción al mutismo.

Sin arrepentimientos

"Combatimos con absoluta convicción para liberar al pueblo chileno del yugo marxista y terrorista que asolaba violentamente a nuestra patria", dijo el oficial que era conocido en los campos de concentración como "el Ruso". Krassnoff ha acumulado unas 80 causas en su contra. "La justicia y la verdad hoy en Chile importan un carajo". Al igual que sus "camaradas de prisión", dijo no necesitar "perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales" para obtener su libertad. Solo aspira a que se apliquen "las leyes vigentes". La misiva había sido dirigida al senador Iván Flores, del partido Demócrata Cristiano, quien había expresado su absoluto rechazo a una iniciativa de la derecha que establece la posibilidad de cancelar la pena o cumplirla bajo reclusión domiciliaria total para condenados que padezcan enfermedades graves, o de avanzada edad. "Su actitud es la de una persona que no está en absoluto arrepentida, con una soberbia, con una soltura, con una displicencia a lo que significan las vidas de personas que pensaban distinto".

En este contexto se lanzará este viernes la aplicación Sitios de Memoria, una herramienta pública y gratuita que busca facilitar el acceso a la historia de lo sucedido 53 años atrás y visualizar los 1.132 centros de prisión, tortura y exterminio que funcionaron durante la dictadura. La aplicación permitirá explorar un mapa georreferenciado de todos esos sitios del horror, identificarlos según su ubicación y acceder a antecedentes, fotografías y material de cada espacio. A la vez, el Museo de la Memoria realizará un acto cultural y religioso pese al rechazo del Ejecutivo y algunos legisladores oficialistas.

Indultos para otros policías y militares

La ultraderecha está más abocada no solo a promover el indulto de los uniformados que participaron de la represión del estallido social contra el Gobierno de Sebastián Piñeira que tuvo lugar hace casi siete años. Treinta personas murieron y más de 11.000 personas resultaron heridas, de las cuales 464 tuvieron lesiones oculares graves. Han sido condenados 114 agentes del Estado, entre la policía militarizada, los Carabineros, militares y miembros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Una reciente reunión de Kast con dirigentes y parlamentarios de Republicanos, el partido en el poder, terminó con vivas al Ejército lanzadas por algunos de los presentes. En medio de esas consignas, el senador Ignacio Urrutia planteó la necesidad de liberar a los uniformados. "Algunos de los presentes comentan que notaron a Kast más comprometido con esta causa que en ocasiones anteriores. Otros, sin embargo, enfatizan que solo podrán respirar aliviados una vez que este beneficio sea entregado", señaló el diario La Tercera.

Noticias relacionadas

Kast es además presionado en la misma dirección por el Partido Nacional Libertario (PNL) que conduce Jonathan Kaiser y se encuentra a la derecha de su propio Gobierno. Kaiser recordó al presidente las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, según el cual la inteligencia norteamericana "nos dice categóricamente que (el estallido social) provino de organizaciones de izquierda". Sus palabras provocaron el efecto contrario. El ministro de Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, convocó a Judd para pedirle precisiones. "No hicimos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar la información que venía de Chile", dijo el embajador. Y añadió: "Quiero ser muy, muy claro: la embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación ni tiene documentos que hablen sobre el estallido de 2019. No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación y, durante mi gestión, nunca enviaremos investigadores a Chile para realizar una investigación sin haber sido invitados por el Gobierno de Chile. No lo hemos hecho antes en Chile y no lo haremos en Chile".