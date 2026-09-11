Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto accidente CastellóColas regularización CastellónCierre clínica dental25 años del 11-SCalle 'maldita' para conductoresBolido Castellón
instagramlinkedin

Monarquía Noruega

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

El rey Haakon VIII ha ordenado ondear las banderas a media asta tras la muerte de su tía, que llega apenas dos semanas después del fallecimiento de Harald V

Astrid de Noruega durante el funeral de el Rey Harald.

Astrid de Noruega durante el funeral de el Rey Harald. / Casa Real Noruega

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Berlín

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este vieres a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media hasta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.

Noticias relacionadas

"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", declaró Haakon, que asumió el trono al morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno activa el plan de 11,2 millones para recuperar una de las playas más castigadas de Castellón
  2. Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
  3. El BOE lo hace oficial: España cambia de hora en esta fecha exacta (y no será como otras veces)
  4. Una mujer herida al estallar una botella de butano en una vivienda de Benicàssim
  5. Un menor de 16 años, herido por asta de toro en las fiestas de Vila-real
  6. Benicàssim despide a Michel Edo, alma de sus fiestas y tradiciones
  7. El Censal Parc de Castelló tendrá los toboganes y zonas infantiles para trepar más grandes de la provincia en una naranja de 8,5 metros
  8. Fallece Juan José Monzonís, expresidente de PortCastelló

Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

El Consell da el ok a una obra histórica para Castellón: 474 millones de euros para el nuevo Hospital General

El Consell da el ok a una obra histórica para Castellón: 474 millones de euros para el nuevo Hospital General

El estanque del Ribalta se somete a una limpieza integral con el traslado controlado de sus peces

El estanque del Ribalta se somete a una limpieza integral con el traslado controlado de sus peces

Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: "Merecemos unas instalaciones dignas y seguras"

Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: "Merecemos unas instalaciones dignas y seguras"

Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: "Merecemos unas instalaciones dignas y seguras"

Miki Dkai y Rocío Dúrcal protagonizan la programación cultural de la Fira d’Onda 2026

Miki Dkai y Rocío Dúrcal protagonizan la programación cultural de la Fira d’Onda 2026

Orpesa refuerza sus cuentas con casi 700.000 euros para nuevas actuaciones

Orpesa refuerza sus cuentas con casi 700.000 euros para nuevas actuaciones
Tracking Pixel Contents