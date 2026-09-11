Amenaza
Rusia advierte a Lituania que si despliega armas nucleares se pondrá "en el punto de mira" del arsenal atómico del Kremlin
El Parlamento del país báltico tiene previsto aprobar próximamente una enmienda a la Constitución para eliminar la prohibición al emplazamiento de este tipo de armamento en su territorio
EFE
Si Lituania emplaza en su territorio armas nucleares se convertirá en objetivo de las Fuerzas Estratégicas de Rusia, advirtió este viernes el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar la disposición de la nación báltica a eliminar de su Constitución la prohibición del emplazamiento de estas armas. "Si en este territorio aparecen armas nucleares dirigidas en contra nuestra, correspondientemente el territorio del país estará en el punto de mira de nuestras armas nucleares", aseveró en declaraciones a la televisión pública rusa.
La víspera el presidente del Parlamento lituano, Juozas Olekas, informó que el legislativo de este país tiene previsto aprobar próximamente una enmienda a la Constitución para eliminar la prohibición al emplazamiento en Lituania de armas de exterminio en masa en su territorio. "Los calendarios y plazos legislativos previstos probablemente nos obliguen a prolongar ligeramente el periodo de sesiones de otoño para poder aprobar este artículo concreto de la Constitución", declaró Olekas en una reunión de los líderes de los grupos parlamentarios, según el medio digital LRT.lt. Según indicó, es probable que el periodo de sesiones de otoño deba extenderse hasta el 13 de enero de 2027. Anterirmente Olekas había argumentado que este artículo de la Constitución ya no responde "a las realidades geopolíticas".
"Grave vuelta de tuerca"
Peskov señaló que esta decisión "era algo previsible". "Se convertirá en una grave vuelta de tuerca en la escalada de las tensiones, ya que si usted emplaza en su territorio armas nucleares, estas están dirigidas contra alguien. Es evidente que estas armas no estarán dirigidas en contra de Occidente. Estarán dirigidas al este, es decir, contra nosotros", dijo.
- El Gobierno activa el plan de 11,2 millones para recuperar una de las playas más castigadas de Castellón
- Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
- El BOE lo hace oficial: España cambia de hora en esta fecha exacta (y no será como otras veces)
- Una mujer herida al estallar una botella de butano en una vivienda de Benicàssim
- Un menor de 16 años, herido por asta de toro en las fiestas de Vila-real
- Benicàssim despide a Michel Edo, alma de sus fiestas y tradiciones
- El Censal Parc de Castelló tendrá los toboganes y zonas infantiles para trepar más grandes de la provincia en una naranja de 8,5 metros
- Fallece Juan José Monzonís, expresidente de PortCastelló