Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La UE reitera que los asentamientos son "ilegales" tras críticas de Israel a Kallas por comparación con Crimea

La Unión Europea ha reiterado que los asentamientos en Cisjordania son "ilegales" en virtud del Derecho Internacional tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, por las recientes palabras de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha propuesto prohibir el comercio con los asentamientos al igual que se hizo con la anexión "ilegal" de Crimea por parte de Rusia.

"La postura de larga duración de la UE es que los asentamientos en Cisjordania son ilegales según el Derecho Internacional. Constituyen un obstáculo para la paz y para la viabilidad de la solución de dos Estados", ha señalado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, en declaraciones a Europa Press.