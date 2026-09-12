Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto accidente CastellóColas regularización CastellónCierre clínica dentalNuevo hospital GeneralCalle 'maldita' para conductoresBolido CastellónBienestar AnimalCambio en los supermercados
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, desestima la guerra en Irán como una "cuestión política"

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares.

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
  2. Desarticulan un grupo criminal dedicado a empadronar extranjeros de manera ilegal en Burriana
  3. Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
  4. Un instituto de Castelló denuncia sus condiciones al volver a las aulas: 'Merecemos unas instalaciones dignas y seguras
  5. Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
  6. Aemet confirma el cambio radical del tiempo en Castellón: de los 3 grados a los 28 en el mismo municipio
  7. La regularización colapsa Castellón: colas por una cita para evitar perder los 'papeles'
  8. El cambio que llegará a los supermercados el 22 de noviembre: pagarás al menos 10 céntimos más por estas botellas, latas y briks

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Si escuchas cuervos cantar en tu jardín o cerca de casa, te contamos qué significa y por qué no es casualidad

Si escuchas cuervos cantar en tu jardín o cerca de casa, te contamos qué significa y por qué no es casualidad

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

Adjudican el contrato con el que se desbloquean las obras de reforma y ampliación de la Casa de la Vila de la Vall

Adjudican el contrato con el que se desbloquean las obras de reforma y ampliación de la Casa de la Vila de la Vall

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

Las áreas y zonas de Castelló en las que el Ayuntamiento intensifica los tratamientos contra los mosquitos

Las áreas y zonas de Castelló en las que el Ayuntamiento intensifica los tratamientos contra los mosquitos

Los hoteles de Castellón advierten del 'espejismo' de su rentabilidad en temporada alta

Los hoteles de Castellón advierten del 'espejismo' de su rentabilidad en temporada alta

Atípico acumulado anual de precipitaciones en Castellón tras cuatro meses sin lluvias en la mayor parte del territorio provincial

Atípico acumulado anual de precipitaciones en Castellón tras cuatro meses sin lluvias en la mayor parte del territorio provincial
Tracking Pixel Contents