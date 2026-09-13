La industria de la IA pide frenar el ritmo ante el temor a perder el control

"Si la IA es tan transformadora como lo fue la electricidad, más nos vale ser conscientes y deliberados a la hora de decidir cómo se introduce en el mundo", escribía Laura Weidinger, investigadora científica sénior en Google, en una carta firmada por más de 1.300 empleados de empresas de inteligencia artificial en la que advierten de los riesgos de esta tecnología y piden ralentizar su desarrollo. El documento, publicado en julio, tiene ecos de la misiva que Albert Einstein dirigió a Franklin D. Roosevelt sobre el potencial de las armas nucleares. La proliferación nuclear ha servido hasta ahora de comparación histórica para alertar sobre los peligros de la IA, pero es creciente la percepción de esta tecnología como una nueva especie con la que convivir. Por ello, en los últimos días se han sucedido propuestas de los propios directivos de las empresas creadoras, desde Anthropic a OpenAI y Google, para regular la tecnología y frenar sus el avance de sus capacidades.

Me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares). Dario Amodei — CEO de Anthropic

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió este sábado en un ensayo de 3.800 palabras una desaceleración global del desarrollo de la IA. "Me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias", advertía. Amodei publicó el texto poco después de que un ingeniero de Anthropic y exempleado de OpenAI, Jacob Coxon, renunciara de forma pública a su puesto por la preocupación de contribuir en el desarrollo de "sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales".

El ensayo de Dario señala el camino correcto hacia adelante. Los detalles necesitan trabajarse, pero la dirección es la correcta para enfrentar este momento crítico. Demis Hassabis — Científico jefe de IA en Google

Altos ejecutivos de otras importantes empresas de IA se sumaron rápidamente a la iniciativa. Elon Musk, cuya compañía de cohetes SpaceX ha estado aumentando la inversión en IA, coincidió con Amodei en la necesidad de rebajar el ritmo de la IA. También Demis Hassabis, responsable de esta área en Alphabet, la matriz de Google, y premio Nobel de Química por sus avances en el uso de la IA aplicada a la biología, señaló que considera que "es el camino correcto".

Estoy de acuerdo en que necesitamos moderar el ritmo de la frontera (tecnológica). Este ha sido un tema principal de las discusiones que hemos tenido en OpenAI en las últimas semanas. Sam Altman — CEO de OpenAI

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, principal rival de Anthropic, se ha sumado también a la propuesta. La tecnología de la firma fundadora de ChatGPT ha sufrido recientemente un revés reputacional a raíz de un incidente en el que un agente autónomo, diseñado y puesto a prueba por la compañía, decidió saltarse las medidas de seguridad sin autorización para lanzar un ciberataque contra la firma Hugging Face, una conocida biblioteca de IA. También este verano y tras conocerse el incidente causado por la creadora de ChatGPT, Anthropic explicó en un comunicado, que su modelo, Claude, logró hackear tres compañías después de que un error de configuración le permitiese conectarse a internet.

Freno al debut de OpenAI en bolsa

La preocupación por el porvenir de la IA va más allá del uso indebido que los humanos puedan hacer de ella, algo que, en cierta medida, todavía está bajo el control de las compañías. Lo que inquieta a los gurús de esta tecnología es el potencial de la llamada auto-mejora recursiva, un proceso en el que los sistemas de IA podrían reescribir y mejorar su propio código, acelerando de forma exponencial sus capacidades hasta desencadenar una inteligencia propia. De producirse, podría conducir al desarrollo de una superinteligencia, pero también a que sus propios creadores pierdan el control sobre ella.

Ante estos riesgos, y más allá de las declaraciones en apoyo de la iniciativa para ralentizar el desarrollo de la IA, Altman ha descartado una salida a bolsa de la compañía a corto plazo, al considerar que la prioridad debe ser resolver los desafíos de seguridad de sus modelos. "No nos estamos apresurando a una OPV (oferta pública de venta). En realidad, creo que, dado todo lo que está sucediendo con la seguridad, este sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil", señaló el CEO de OpenAI durante una entrevista con la revista Fortune, en la que descartó taxativamente una salida a bolsa en 2026.

La carrera por salir a bolsa enfrenta a OpenAI con su histórico rival Anthropic, que hasta ahora ha mantenido sus planes de debut bursátil y ya estaría inmerso en conversaciones confidenciales para hacerlo en octubre. OpenAI, en realidad, había descartado su salida al parqué antes del cuestionamiento a la seguridad de la IA. La decisión se había explicado hasta ahora por la inestabilidad financiera derivada de la elevada inversión en centros de datos y la volatilidad de los mercados. Ambas compañías aspiran a una valoración cercana al billón de dólares, en una operación que podría convertirse la mayor salida a bolsa de los últimos tiempos.

Una cuestión geopolítica

La competición en materia de IA, sin embargo, no queda a un solo lado del Atlántico. Las startups chinas han creado modelos de IA competitivos y, dado que el dominio de esta tecnología se perfila como uno de los principales desafíos de seguridad nacional del siglo, no parece probable que Washington y Pekín vayan a alcanzar un acuerdo para frenar simultáneamente su desarrollo.

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En este contexto, y pese a las crecientes alarmas sobre sus riesgos, la regulación de estos modelos o de las empresas que los desarrollan no figura, por el momento, entre las prioridades de ninguna de las dos superpotencias. "Estamos liderando a China en IA, somos el país más sofisticado del mundo. Y, francamente, quiero mantenerlo así porque quien gane en IA, gana", aseguró este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump.