Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia taurina en la VilavellaDerribo Zeus y El DesvánClaves del CD CastellónProblemas nuevo BizumSeis cuevas CastellónDescuento tasa basuras
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski señala que no hay un escenario "en el que todos ganen" y avisa que Putin "no va a cambiar su objetivo"

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano.

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'
  2. Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
  3. Un joven circula por Castelló con más de 40 kilos de marihuana en el coche y acaba detenido
  4. Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados
  5. De Catí a Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs
  6. Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
  7. Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
  8. Las seis cuevas que hacen de la provincia de Castellón un paraíso de la espeleología

Las Bolsas sucumben al miedo a un parón de la IA y el petróleo rebasa los 107 dólares

Las Bolsas sucumben al miedo a un parón de la IA y el petróleo rebasa los 107 dólares

Kia reinventa el crossover: el nuevo XCeed combina una silueta elegante, tecnología inteligente y practicidad cotidiana

Kia reinventa el crossover: el nuevo XCeed combina una silueta elegante, tecnología inteligente y practicidad cotidiana

Directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Solo por unas horas: el recortador de Philips para nariz, orejas y cejas que elimina el vello sin tirones a su precio mínimo

Solo por unas horas: el recortador de Philips para nariz, orejas y cejas que elimina el vello sin tirones a su precio mínimo

Ilusión y nervios entre los nuevos alumnos de la Universitat Jaume I: "Da un poquito de miedo"

Ilusión y nervios entre los nuevos alumnos de la Universitat Jaume I: "Da un poquito de miedo"

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

Una ilustradora de la Vall cuenta en un libro cómo superó el infierno de la depresión

Una ilustradora de la Vall cuenta en un libro cómo superó el infierno de la depresión

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre
Tracking Pixel Contents