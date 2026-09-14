LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Justicia archiva la querella de David Hatchwell contra Antonio Maestre por presuntas calumnias y delito de odio
El juzgado no solo considera que no hay tales delitos, sino que rechaza el presunto "hostigamiento" y subraya que las expresiones cuestionadas, como "genocidio", están amparadas por la libertad de expresión y respaldadas por la ONU
El Tribunal de Instancia de Alcobendas (Madrid) ha rechazado la demanda del empresario David Hatchwell Altaras contra el periodista Antonio Maestre Hernández por presuntos delitos de "injurias graves, calumnias y delito de odio", a raíz de una serie de artículos y opiniones del informador sobre las actividades del empresario en España. Hatchwell es cofundador de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que ha liderado en redes campañas contra los críticos con la guerra de Israel en Gaza.
La jueza rechaza la tesis de Hatchwell de que las expresiones de Maestre perjudican gravemente su honor y constituyen un delito de injurias graves, al situarle "moralmente" junto a quienes facilitan o colaboran con lo que él considera un genocidio, según el auto al que ha tenido acceso este diario. "No consta ni un solo insulto" en los hechos enumerados en la querella, asegura.
Rechaza que opinar sobre asuntos de actualidad pueda ser considerado "hostigamiento". Incluso el supuesto hostigamiento "no es constitutivo de delito de injurias graves, ni de calumnias". La tesis contraria, advierte, llevaría a considerar que "opinar distinto, y públicamente, es constitutivo de infracción penal".
La jueza considera además que calificar de genocidio las actuaciones de Israel en el territorio palestino no es una opinión aislada del querellado, sino una interpretación que ha sido expresada públicamente en todo el mundo y respaldada por pronunciamientos de la ONU. Cita, entre otros, el informe de la relatora Francesca Albanese, que habla del "genocidio en curso en Gaza", y concluye que estas afirmaciones no proceden de un entorno "tendencioso, hostil, antisemita, estigmatizante", sino "de la propia ONU". En este contexto, considera que intentar criminalizar por la vía penal una opinión sobre política nacional e internacional supone una manifestación de la libertad de pensamiento, opinión y expresión, "puro artículo 16 y 20 de la Constitución".
Otros demandados por ACOM
ACOM anunció el pasado mes de marzo una ofensiva de acciones legales ante cuatro juzgados civiles de la Comunidad de Madrid por presunto delito de injurias contra Silvia Intxaurrondo e Inés Hernand, de TVE; Raquel Ejerique, de elDiario.es, además de Eduardo Rubiño y Pablo Padilla, de Más Madrid, y Nadwa Abu-Ghazaleh, del movimiento BDS, y del propio Antonio Maestre. ACOM señaló entonces que "no es casualidad que en los momentos de mayor tensión en Oriente Medio emerjan en España campañas coordinadas de acoso, injurias e incitación al odio dirigidas específicamente contra personas judías relevantes y contra quienes apoyan a Israel en nuestro país".
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) respaldaron en su día a los informadores denunciados. La APM denunció entonces "la utilización de las acciones legales contra periodistas para amedrentar o intentar coartar su libertad de expresión".
Además de respaldar "a los compañeros señalados por ACOM", la asociación recordó que "si bien, cualquier ciudadano u organización puede recurrir a los tribunales cuando se considere perjudicado, es inaceptable que ello se haga como un instrumento de intimidación y señalamiento hacia los periodistas que expresan sus opiniones en el ejercicio de su libertad de expresión".
En el comunicado, se refería también a la aprobación hace dos años en la Unión Europea de la "directiva para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente a demandas estratégicas y abusivas destinadas a silenciar la crítica pública".
"La llamada directiva anti-Slapp (Strategic Lawsuit Against Public Participation) trata de frenar las demandas civiles iniciadas por actores poderosos (Gobiernos, políticos, empresas) para intimidar y acosar a quienes denuncian irregularidades o informan sobre asuntos de interés público, causándoles un gran desgaste económico y legal", explica.
Amparo de la FAPE a Antonio Maestre
Asimismo, la FAPE emitió otro comunicado en el que informaba de que concedía "el amparo solicitado por el periodista Antonio Maestre ante el señalamiento y los ataques que ha recibido de la asociación ACOM".
"Según señala el propio Maestre en su petición de amparo, la citada asociación le envió un mensaje que dice 'la estrategia precisa es VBUBAPVADIPEELCNTIYVAAELC (vete buscando un buen abogado, pero va a dar igual porque en España los criminales no tienen impunidad y vas a acabar en la cárcel)' después de que publicara informaciones críticas con el Gobierno de Israel, por las que se querellaron contra él alegando antisemitismo", explica la FAPE.
La Federación responde entonces que "actitudes como estas, además de atentar contra unos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, son intolerables por su carácter intimidatorio y de difamación contra el mero hecho de informar".
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Fuente: El Periódico
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