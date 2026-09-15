Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump asegura que está abierto a negociar un acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo de paz "rápido y a toda costa", y afirmó que está abierto a negociar el fin de la guerra con la República Islámica. "La decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa. Yo decidiré si Estados Unidos opta por negociar, una posibilidad a la que estamos abiertos", escribió el republicano en la red social Truth Social.

En otro mensaje en Truth Social, Trump aseguró que su ofensiva ha impedido que Irán obtenga un arma nuclear y pronosticó que "el petróleo se desplomará en cuanto termine el conflicto militar con Irán", algo que, afirmó, "no tardará mucho" en ocurrir.