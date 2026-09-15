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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares.

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Fuente: El Periódico

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