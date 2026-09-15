Marruecos se compromete a readmitir a todos los migrantes en una carta remitida a eurodiputados

El Gobierno de Marruecos ha remitido una carta a diputados del Parlamento Europeo en la que asegura que se compromete a admitir el retorno de los migrantes que pasaron la frontera de manera ilegal a Ceuta el 30 y 31 de julio pasados. La parlamentaria del PNV, Oihane Agirregoitia, ha revelado en su intervención este martes ante el pleno la existencia del escrito, en el que Rabat asegura que está investigando el papel de la desinformación en redes sociales y de los traficantes de migrantes en la entrada masiva a Ceuta y confirma que se ha comprometido a readmitir a todas las personas que cruzaron el paso.

Así se desprende de un mensaje remitido por correo electrónico a eurodiputados por la misión del Reino de Marruecos ante la UE y la OTAN en la tarde del lunes al que tuvo acceso EL PERIÓDICO y con el que Rabat busca "compartir información que detalla su postura" y "aclarar la situación y contribuir constructivamente" al debate. Resume la posición de Marruecos en seis puntos, de cara al debate que se ha celebrado este martes en el Parlamento Europeo titulado 'Recientes ataques híbridos e instrumentalización de migrantes en Ceuta y necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE'.

"A la luz de los incidentes lamentables del 30 de julio, las autoridades marroquíes trabajan para establecer las causas y actores tras esta situación. Esto incluye examinar el papel manifiesto de la desinformación diseminada a través de las redes sociales y la manipulación de personas vulnerables por redes de tráfico de personas y migrantes", señala la misiva. Además, recalcan que por la "naturaleza, escala y complejidad excepcional" de este episodio, el Gobierno "se ha comprometido a readmitir a todas las personas concernidas, incluyendo nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de países terceros".

Desde el punto de vista de Marruecos, expresado en la carta a los parlamentarios, "la gestión de la llegada repentina de varias decenas de miles de personas en un periodo de tiempo muy breve —muchas de las cuales estaban decididas a cruzar el Mediterráneo arriesgando sus vidas— no puede abordarse mediante el uso de fuerza letal. No obstante, para Marruecos, el uso de dicha fuerza no puede considerarse ni un medio ni una solución, de conformidad con las normas de actuación aplicables a la gestión de los flujos migratorios".

Cumplir los compromisos

Marruecos reivindica que hasta ahora ha cumplido los compromisos acordados con la UE para el control de las fronteras exteriores. En concreto, asegura: "Marruecos ha cumplido sistemáticamente sus compromisos con España y la Unión Europea. En estrecha colaboración con sus socios europeos, las autoridades marroquíes impiden cada año más de 75.000 intentos de cruce irregular (entre 2023 y 2025 se evitaron 227.000 intentos) y desmantelan redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata de seres humanos (entre 2023 y 2025 se desmantelaron más de 1.050 de estas redes)".

En su correo electrónico, Rabat también señala que el Gobierno de España mantiene que la información disponible no permite responsabilizar a Marruecos de la crisis y que ha reconocido la cooperación activa de las autoridades marroquíes a la hora de facilitar los retornos de "la amplia mayoría" de quienes cruzaron la frontera. Además, insta a los diputados a cuestionarse "qué interés tendría Marruecos en crear una grave crisis con España y la UE" mientras está consolidando y reforzando sus relaciones y por qué habría causado un episodio así coincidiendo con el Día del Trono en el que conmemoran la subida al trono de su rey, Mohamed VI.

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Los negociadores de todos los grupos del Parlamento Europeo --salvo la extrema derecha-- tenían previsto reunirse este martes para intentar avanzar un texto conjunto sobre la crisis en Ceuta, pero dos fuentes parlamentarias confirmaron a la agencia Efe que esta reunión se ha cancelado, por lo que se enfría la posibilidad de que la Eurocámara vote una resolución conjunta este jueves.