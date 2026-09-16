Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

Amnistía Internacional ha identificado a 87 altos cargos del Gobierno y de las fuerzas de seguridad iraníes como los principales responsables de la brutal represión durante las protestas en contra del uso del velo islámico en 2022, iniciadas a raíz de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial tras ser detenida por llevar el hiyab de forma incorrecta. Las protestas, que se desarrollaron durante meses en varios puntos de Irán, se saldaron con la muerte de al menos 377 personas, según la organización, de las cuales 56 eran niños.

Las pruebas de estos presuntos crímenes contra la humanidad han sido recopiladas en el informe ‘Arquitectos de las atrocidades: la maquinaria estatal que orquesta crímenes contra la humanidad en el levantamiento de 2022 por la vida y la libertad de las mujeres en Irán’, presentado este miércoles en Londres con motivo del cuarto aniversario de la muerte de Amini. En sus más de 1.000 páginas, el documento detalla asesinatos, torturas, desapariciones forzosas, violaciones y persecuciones —la mayoría de ellas contra la población kurda y baluchi—, ordenadas y ejecutadas con el fin de sofocar el levantamiento.

Altos cargos del Estado

Entre los altos mandos señalados por Amnistía Internacional están el difunto líder supremo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, Ali Jamenei, y el difunto jefe del Estado Mayor, Mohammad Bagheri —ambos fallecidos en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel del pasado febrero—. El informe también menciona al entonces ministro del Interior y actual comandante general del CGRI, Ahmad Vahidi, y el viceministro del Interior para la policía y la seguridad, Majid Mir Ahmadi. Entre las órdenes a las fuerzas de seguridad durante las protestas estaba “responder sin piedad e incluso causar la muerte”, según recoge el documento.

“Los funcionarios citados siguen estando fuera del alcance de la justicia en Irán. La mayoría sigue ocupando cargos desde los que pueden desatar una represión aún más mortífera, mientras que algunos incluso han ascendido en la cadena de mando tras los crímenes contra la humanidad cometidos en 2022”, asegura la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. “El coste de la impunidad continuada ha sido devastador. Es la hora de establecer un mecanismo de justicia penal internacional para Irán antes de que se produzca otra masacre durante una protesta”.

Impunidad "sistémica e intencional"

La organización denuncia que la impunidad por la comisión de delitos tipificados en el derecho internacional es “sistémica e intencional” en el país. La ley iraní permite el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas para dispersar manifestaciones y exime de manera general a los agentes del Estado de cualquier responsabilidad civil y penal, algo que protege a los agresores. “Los supervivientes y las familias de las víctimas en Irán se han visto atrapados en un sistema en el que las mismas instituciones destinadas a impartir justicia están controladas por autoridades que tienen las manos manchadas de sangre”, denuncia Callamard.

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Con tal de acabar con esta impunidad, la organización ha pedido a la Asamblea General de la ONU que establezca un mecanismo de justicia penal internacional que garantice la rendición de cuentas por parte de las autoridades iraníes y que ayude a evitar “nuevas atrocidades”, como las masacres a gran escala perpetradas por el régimen iraní durante las protestas del pasado enero y los “ataques ilegales” de EEUU e Israel contra Irán, los cuales, señala, deben ser examinados por investigaciones independientes.