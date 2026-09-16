Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El ministro de Exteriores de Irán viaja hoy a China para abordar el conflicto en Oriente Próximo

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, realizará este miércoles una visita oficial a China para abordar con su homólogo, Wang Yi, las relaciones bilaterales y la situación en Oriente Próximo, en el marco del conflicto regional abierto por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha indicado que Araqchi viajará a Pekín para tratar con Wang "las relaciones bilaterales" y "asuntos importantes a nivel regional e internacional", sin más detalles al respecto.