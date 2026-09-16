Quién es Paco 'el Trompas', un conocido delincuente de Cuautla y presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte

La conmoción por la muerte de Claudia Tacoronte, la joven estudiante española de la Universidad de Granada asesinada en Cuautla (estado de Morelos, México), ha tomado un giro decisivo en las últimas horas. Las investigaciones policiales y la revisión minuciosa de las cámaras de videovigilancia han permitido a las autoridades mexicanas señalar a un objetivo principal: un delincuente conocido en la zona bajo el alias de Paco 'el Trompas', según informa El País.

Según fuentes cercanas a las pesquisas, el individuo aparece en las grabaciones de las cámaras de seguridad vecinales instaladas en los alrededores de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde la víctima asistía a una feria de plantas medicinales. En las imágenes registradas poco antes de las 21.00 horas del pasado sábado, se observa al sospechoso vagabundear en la entrada del recinto. Tras un breve merodeo, se adentra unos segundos y huye a la carrera apenas un minuto después.

Un ataque fulminante

La agresión contra la estudiante de Educación Infantil, de 20 años y alumna de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue fulminante. El atacante empleó un cuchillo para herirla de muerte y se dio a la fuga. Gracias al rastreo de la vestimenta que portaba en el momento del crimen —una camiseta blanca con un logotipo en el pecho, bermudas claras y una mochila negra—, los investigadores han podido reconstruir sus movimientos previos y posteriores. La policía ha confirmado además que, durante su huida, el sospechoso empleó una bicicleta que había robado antes.

"Apuñalaron a la chica y ella llegó a meterse en la Casa de la Cultura. Fue un asalto. Comentan aquí los vecinos que fue un asalto o un intento de asalto", describe un reportero local del medio 45 Digital Noticias. La joven pudo correr, resguardarse en la Casa de la Cultura y gritar. Claudia, según contó una de sus amigas al diario, se alojaba este fin de semana en el edificio público. Cuando las ambulancias llegaron a la escena del crimen a las 21.15, una media hora después del ataque, no pudieron salvarle la vida.

La difusión de la imagen del supuesto asesino en redes sociales por parte de los propios vecinos de Cuautla ha facilitado la recabación de nuevos testimonios y grabaciones de comercios locales en los que el individuo habría estado horas antes. Con este cerco policial y ciudadano, los mandos encargados del caso apuntan a que su detención podría ser inminente.

Oleada de indignación estudiantil

El crimen ha desencadenado una masiva ola de protestas en Cuernavaca, capital del estado. Cientos de compañeros y alumnos universitarios se han echado a las calles con pancartas y consignas de hartazgo ante la impunidad y la creciente inseguridad que azota a la región. Claudia se ha convertido en la cuarta estudiante de la Universidad de Morelos asesinada en los últimos siete meses.

El Gobierno federal y las instituciones locales se han comprometido a agilizar la resolución del caso en un municipio como Cuautla, fuertemente golpeado por la presencia de grupos criminales y la violencia de género. Por su parte, la diplomacia española sigue de cerca la evolución de las investigaciones desde la capital mexicana.