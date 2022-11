Las deudas ahogan y los concursos de acreedores se disparan en Castellón

Los concursos de acreedores inscritos en el Registro Mercantil de Castellón en este 2022, hasta octubre, ya superan con creces a los de todo el 2021 y suponen un 40% más respecto a las cifras prepandemia. Un reflejo de la situación económica con la que tienen que lidiar muchas pymes, ahogadas por las deudas ante un incremento inusual de los costes con la inflación general por las nubes, la energía, las materias primas o el interés de los préstamos variables con el euríbor en plena escalada.

Una media de diez al mes

Según datos del Colegio Oficial de Registradores de la Comunitat, durante este 2022, de enero a octubre, se han presentado declarándose insolventes 117 empresas en Castellón; frente a las 81 del 2021, las 46 del 2020 y las 90 del 2019, «y de seguir a esta media de unos diez concursos cada mes, es posible que se acabe el año con unos 130», manifestó la titular del Registro Mercantil nº1 de Castellón y miembro de la Junta Autonómica de la institución, Rosa Navarro.

A su parecer, «hay que tener en cuenta que el 2020 fue el año inicial del coronavirus, con cierre de oficinas, etc. Las pérdidas empezaron a acumularse pero no fueron determinantes y muchos concursos no llegaron hasta el 2021. La moratoria por los efectos económicos del covid también ha jugado su papel», manifestó.

«Si comparas el 2019 con el 2022 los concursos han aumentado sustancialmente, pero claro, hay que tener en cuenta el contexto», añadió Navarro. En cualquier caso, los primeros meses de este 2022 han sido los peores en cuanto a empresas al límite, como los 20 en marzo o los 17 en mayo, duplicando la media mensual más habitual en Castellón en estos ejercicios más recientes.

El análisis: "La moratoria ha acabado y en el 2023 se podrían duplicar" En pleno estallido de covid, en marzo del 2020, se inició un periodo de gracia que se ha ido prorrogando hasta el 30 de junio de este año y en el que se eximió a empresas o autónomos con deudas e insolventes de su obligación de declararse en concurso. «Vamos a ver los efectos sobre todo a mitad del 2023. Serán acumulativos y los concursos de acreedores se podrían duplicar. Se notará ya este último trimestre», indicó la registradora Rosa Navarro. «El impacto del euríbor va a ser impresionante con la cantidad de préstamos variables referenciados con este índice», añadió.



Liquidaciones en hostelería

Pymes de la industria constituyen, sin lugar a dudas, las que han salido más perjudicadas en el muestreo de los últimos concursos presentados este año para facilitar el cumplimiento con las deudas pendientes y acreedores a través de un plan de pago. Sectores satélite del azulejo y auxiliares vinculadas a esmaltes, tierra, áridos y alguna de la construcción son los principales afectados en la provincia. La situación tampoco es boyante para la hostelería pero en este caso son pequeñas pymes de restauración cuyas deudas no son tan importantes como para entrar en concurso pero sí en liquidación directamente.

74 particulares en quiebra

¿Y los particulares? En el primer semestre de este 2022 hasta 74 castellonenses se han declarado insolventes, en concurso, en los juzgados de Primera Instancia. Según las últimas estadísticas del Poder Judicial, de enero a junio se han registrado 74 procedimientos de particulares y 158 de empresas; y en ese semestre pero del 2021 la cifra fue similar, de 78 y 144, respectivamente --una ligera caída en particulares y repunte de negocios--.

Un estudio de Crédito y Caución e Iberinform señala que este año «poco más del 20% de las empresas ha sufrido impagos significativos y un 90% ha detectado un deterioro en su solvencia o la liquidez de sus clientes». Los empresarios atribuyen «el desgaste en la solvencia» por el alza de los costes energéticos (68%), inflación (67%), suministros (43%), crédito (36%) y tensiones geopolíticas (35%). El covid-19 ya es discreto y solo lo mencionan el 21%. El 80% prevé que la subida del euríbor les afectará.