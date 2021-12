Una año más se van acercando la señalada fecha del Sorteo Extraordinario de Navidad. La ilusión cobra protagonismo en los días previos, y junto a ella, un sinfín de dudas a la hora de elegir el número con el que jugar.

Los bombos del sorteo no tienen preferencia por ningún número, sea el que sea tiene las mismas posibilidades de salir. No obstante, para la gente no todos los números son iguales, y por ello se guían por intuición, manías o tradición para elegir el suyo.

También los hay quienes buscan lógica en las probabilidades viendo los resultados históricos, y con el objetivo de refrescar su memoria, vamos a recopilar cuáles han sido los número agraciados en esta última década.

Histórico de premios

2020 - 72.897

2019 - 26.590

2018 - 03.347

2017 - 71.198

2016 - 66.513

2015 - 79.140

2014 - 13.347

2013 - 62.246

2012 - 76.058

2011 - 58.268

Las terminaciones

Como se puede apreciar, los números 7 y 8 han sido los más protagonistas en estos últimos 10 años. Hasta en seis ocasiones, tres veces cada uno, han sido la terminación del gordo.

Sin embargo, hasta cinco números llevan una década sin ser la terminación ganadora: 1 / 2 / 4 / 5 / 9.