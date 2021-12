En Navidad reinan las tradiciones. Fotografías navideñas familiares, cenas con los más allegados, decorar el árbol junto a la familia, compartir lotería de Navidad con nuestros seres queridos, y un largo etcétera, son solo algunos de los momentos tan preciados que celebramos año tras año. Apenas hay muchos cambios de un año para otro e, incluso, de un lustro a otro. O entre décadas. O en toda una vida.

Paralelamente, las nuevas tecnologías han llegado para aportarnos mayor confort y facilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aunque hay muchos detractores que defienden que la tecnología acaba con las tradiciones, no siempre es así: una de las tradiciones que mejor se ha reinventado gracias al ámbito digital es la compra de Lotería de Navidad.

Son muchos los soñadores los que compran décimos para el Sorteo de Navidad desde el primer día en el que están a la venta, que es el 8 de julio. Pero hay otros que, arrastrados por el espíritu navideño y la ilusión que se respira durante esta época, se lanzan a su compra durante la época más festiva del año. Una compra que ya puede realizarse de forma digital y telemática, además de presencial y en la propia Administración.

Hábitos de compra

En la actualidad, tenemos datos realmente curiosos de cuáles son los hábitos de la compra de lotería on line. Uno de ellos, es que la gente que compra loterías en Internet, lo hace para adquirir décimos de fuera de su comunidad autónoma. Otro dato a saber es que, entre todas las terminaciones posibles, la más elegida entre los participantes es el número 7.

Por otro lado, como es de esperar, el 82% de las compras on line se realizan en el mes de diciembre. Pero lo que resulta realmente sorprende es que 3 de cada 5 personas compran lotería on line, de forma individual o a través de su familia.

Gracias a estos nuevos métodos de compra on line, los jugadores de lotería encuentran numerosos beneficios frente a la compra más tradicional y física. El primero de ellos, está relacionado con una situación que hemos ido interiorizando e incorporando poco a poco en nuestras vidas: la distancia social. La compra on line evita el contacto directo.

En relación al distanciamiento, nos encontramos con otro beneficio de la compra on line, que es evitarnos las colas. Parece que otra de las tradiciones más normalizadas es esperar largas horas, con las temperaturas propias de diciembre, para conseguir nuestros décimos. De nuevo, adquirir nuestros boletos de forma on line puede salvarnos de esta situación de frío y de espera, sin dejar de participar en una de nuestras tradiciones favoritas.

Otra de las ventajas para comprar lotería de Navidad online que quizá pasa desapercibida por la mayoría, es que el décimo es digital. Es decir, no estamos consumiendo ningún tipo de material ni generando ningún tipo de residuo (ya sean los décimos no premiados o los justificantes de compra). En otras palabras: la compra on line de lotería se muestra como una opción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Y, por último, aunque pueda parecer algo improbable a simple vista, gracias a la compra on line podemos evitar la pérdida del propio décimo de lotería. Puede ocurrir que no sepamos dónde lo hemos guardado, o a quién se lo hemos enviado para compartirlo. Gracias a la compra on line, podemos tener constancia de dónde está el décimo o qué hemos hecho con él en todo momento.

Loteria Castillo es una de las administraciones pioneras en la venta on line de lotería, además de una de las que mayor volumen de venta tiene en España. Su portal web, loteriacastillo.com, es uno de los mejores sitios en Internet para adquirir los décimos de Navidad.