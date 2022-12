El número 05490 ha sido premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad 2022 en el sorteo que se ha celebrado hoy en el Teatro Real de Madrid.

El Gordo de la Lotería de Navidad ha vuelto a caer en Castellón tras una década de espera, y los grandes beneficiados han sido Castelló y Vinaròs, ya que han acumulado más de 16 millones de euros en premios.

El Gordo, dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha estado muy repartido en administraciones de A Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Vizcaya, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Gerona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaen, Málaga, Navarra, Pontevedra y Soria.

En el Corte Inglés de Castelló

Noelia Díaz, la lotera del Corte Inglés de la capital de la Plana ha repartido 4 millones de euros, lo correspondiente a una serie del número 05490.

La alegría se ha apoderado del centro comercial, y la lotera se ha mostrado muy emocionada: "He vendido todos los que me enviaron, la serie entera, eso supone que he repartido 4 millones de euros".

En un bar de Vinaròs

Los clientes y trabajadores del restaurante bar La Gavina han resultado agraciados con el primer premio, el 05490.

La historia de la llegada de este número a Vinaròs es curiosa. Una mujer vinarocense cliente del bar fue a Ponferrada (León), se lo dijo a los amigos y trabajadores del bar, y le encomendaron varios números, entre 30 y 45, del que a la postre ha resultado ser el Gordo. El responsable del establecimiento donde se compraron los décimos que llegaron hasta Vinaròs, José Ángel Álvarez, confirma que recuerda que una señora compró una cantidad importante de lotería de Navidad, si bien no puede concretar que se corresponden el número premiado: "Pensaba que era gente de la zona, pero es posible que fueran en una venta importante que nos hicieron", señala, aún eufórico por la alegría de distribuir el Gordo o, lo que es lo mismo, 12 millones de euros. Da la circunstancia de que allí solo se vendieron tres series del premio máximo.

Cuarto premio

También ha caído una serie del cuarto premio en Orpesa, curiosamente en el mismo punto de venta, El Velero de Oro, situado en la calle Goya, que el año pasado vendió un cuarto premio.

En esta ocasión ha repartido 200.000 euros después de vender una serie (10 décimos) del cuarto premio, el número 25296.