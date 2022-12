Quién le iba a decir a Noelia Díaz en abril del 2021, cuando empezó a trabajar como lotera en la administración de lotería ubicada en El Corte Inglés de Castelló, que solo un año y medio después iba a tener el privilegio y la fortuna de repartir el Gordo de la Lotería de Navidad.

"Es mi segunda Navidad como lotera. En el 2021 repartimos 900.000 € durante todo el año y ahora, solo con el Gordo, ya hemos dado cuatro millones de euros esta Navidad", cuenta Díaz, llena de júbilo tras hacer historia con el número 05490.

Esta administración de lotería ha vendido una serie (10 décimos) del número agraciado con el Gordo, de modo que ha repartido ni más ni menos que cuatro millones de euros. "He vendido los 10 décimos que me enviaron, no he devuelto ninguno", cuenta, muy emocionada, a Mediterráneo.

Todos vendidos por ventanilla

Sobre quién ha podido ser uno de los afortunados a los que ha vendido los 10 décimos poseedores de la fortuna, dice que "no tiene ni idea". "Si hubiera sido un número del que tuviera muchos más décimos, podría tener una idea, pero como solo tenía una serie, he vendido eso simplemente a gente que ha pasado y me lo ha pedido", ha desgranado.

Eso sí, ha puntualizado que, a priori, los agraciados no son empleados de El Corte Inglés, porque "los números que llevaban los trabajadores no era el mismo".

"Me siento nerviosa, me ha pegado un tirón incluso, estoy encantado de la vida", ha explicado, llena de júbilo.

Su madre: "Estoy como un flan"

A raíz de trascender la noticia, la madre de Noelia, Paquita, ha acudido "en taxi" lo más rápido que ha podido a la administración ubicada en El Corte Inglés para dar la enhorabuena a su hija. "Estoy como un flan, cuando me ha llamado mi hija para contármelo, no me lo creía. Me he puesto a temblar", ha señalado.