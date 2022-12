El Gordo tocó en Castelló. La administración de Loterías de El Corte Inglés repartió diez décimos premiados con 400.000 euros cada uno del número 05490, y esta es la historia de una de las ganadoras del primer premio del sorteo: Pese a que prefiere mantener el anonimato por motivos obvios, podemos decir que es clienta y familiar del propietario de uno de los establecimientos más populares de las Tascas como Cafetería Amado.

Su propietario, David Novelles, relata así la buena nueva: “Le llamé para decirle que le había tocado nuestra cesta de Navidad y la encontré eufórica, diciéndome “¡Me ha tocado, me ha tocado!” Me extrañó su reacción y le dije que sí, que podía venir a recoger la cesta porque llevaba el 90, cuando me contestó que también le había tocado el Gordo. Hasta que no vi el décimo no me lo podía creer”.

Curiosamente la afortunada adquirió el décimo en cuestión el mismo miércoles por la noche en la administración ubicada en el popular centro comercial castellonense: “Pasó por ahí, vio el décimo y la lotera le dijo que era el último que le quedaba de esa serie, que si se lo quería llevar porque estaba a punto de cerrar. Así lo hizo”. Una decisión que le ha cambiado la vida. “Me alegro mucho porque lo ha pasado mal. Acaba de fallecer su madre y esto le ayudará mucho a solucionar otros problemas”, añade Novelles.

Algo más que suerte

El gerente de la Cafetería Amado desvela que en cuanto se vio a dicha familiar y clienta tras saber que había ganado el Gordo ambos se fundieron “en un abrazo muy emotivo y no pudo evitar que se le salieran las lágrimas. Le dije que igual que Maradona ha ayudado a Messi a que Argentina gane el Mundial, a ella le ha ayudado su madre desde el cielo con este premio”.

Por si no fuera suficiente con el suculento ‘pellizco’ que sirve para mucho más que para tapar agujeros, la afortunada se llevó también la citada cesta del popular establecimiento: “Así ya tiene para celebrarlo como toca porque lleva de todo: Jamón, embutidos, vino, cava, licores, turrones… Está valorada en casi 300 euros”.

Novelles reconoce también que tras descorchar una botella de cava “la gente pasa a felicitarnos porque nos había tocado el Gordo a nosotros y nos preguntaba si era el décimo que vendíamos en el bar. Ni una cosa ni otra, pero cada vez está más cerca y ojalá toque ahora la de la Lotería del Niño”. Desde aquí, toda la suerte para ellos y enhorabuena a la premiada.