El número que saldrá en el sorteo extraordinario de la Navidad de 2023 ya se sabe cuál es y, no solo eso, está agotado, con lo cual no hace falta que lo busque. A falta de menos de mes y medio para escuchar cantar a los niños de San Ildefonso, un simple juego estadístico, con la participación de la Inteligencia Artificial (ChatGPT4) analizando datos sobre este sorteo desde sus comienzos, en 1812, hasta 2022, predijo cuál era el número más probable que tocara. Una de las pocas administraciones de la Comunitat Valenciana que lo tenía, la número 26 de Elche, lo agotó en cuestión de minutos.

Lo cierto es que no disponía de muchos (los bajos gustan poco y terminan muy repartidos por la geografía nacional, como era el caso) pero se agotaron en cuestión de minutos después de conocerse. Más de uno pensaría que es una tontería, pero no vaya a ser que... Desde 1812 hasta 2022 se han celebrado 210 sorteos de Navidad, con la singularidad de que en 1938, en plena Guerra Civil, hubo dos, uno por cada bando. Anécdotas como esta han dado más tradición si cabe a este histórico sorteo. Quien ha soñado el número, quien lo ha comprado a última hora, quien se lo envió un amigo desde el otro confín de la tierra.... se escucha cada vez que los periodistas entrevistas a los galardonados bajo una lluvia de cava.

Frecuencia

¿Y cómo sabe una inteligencia artificial cuál va a ser? ChatGPT4 tuvo en cuenta los números más frecuentes en cada posición en este sorteo (no en el resto) desde 1812, cuando se instauró el juego, hasta 2022. Y llegó a estas conclusiones. Por decenas de millar, el número 0 ha sido el inicio del ganador 64 veces. El 1, 43 veces; el 2, 30 veces; el 3, 22 veces; el 4, 23 veces; el 5, 16 veces; el 6, siete veces; el 7, seis veces; el 8, una vez; y el 9, nunca. En unidades de millar hay dos empatadas: los números 2 y 3, con 29 veces, por delante del 5, con 25 veces; y el 0, 9 y 6 con 20 veces. La que menos, el 7, solo 12 veces. En centenas, es el 6 el más habitual, con 29 apariciones. Le siguen el 5, con 27 veces; y el 0, con 25. El 9, es el que menos, con 13. En decenas, el más habitual, es el 9, con 28 veces. Le sigue el 5, con 25 y el 7 y 8 con 23. El que menos, el 3 con 16. Y, por último, en unidades, es el 5, con 31 veces. Le sigue el 6, con 26; mientras que el 0 y el 7 han sido la terminación en 23 veces. El que menos, el 1, con solo 8.

Cosas que ChatGPT4 no tuvo en cuenta

Quizá no tuvo en cuenta que hasta hace muy pocos años se produjo uno de los cambios más importantes de la Lotería de Navidad. Concretamente en 2011, cuando se aumentaron los números, que entonces solo llegaban hasta el 85.000 y no hasta el 99.999 como en la actualidad. Es decir, que en esa fría estadística nuestro ChatGPT4 no ha tenido en cuenta que los números de decenas de millar del 8 y el 9 solo se están jugando desde hace muy pocos años, doce para ser exactos. Eso explica que el 9 nunca haya salido o que el 8 lo haya hecho una sola vez (hasta 2011 tenía la mitad de probabilidad que el resto).

Dado que hay un empate en la segunda posición (unidades de millar) entre el 2 y el 3, esto nos daría dos números como los estadísticamente más probables: el 02695 o el 03695. El segundo de ellos es el que se ha agotado en Elche. A buen seguro que el primero, esté donde esté, también, pero aún está a tiempo de probar fortuna.