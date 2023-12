El sorteo de Lotería de Navidad de 2022 dejó grandes momentos en la provincia, y sobre todo dejó dinero en premios, que siempre es una prioridad el 22 de diciembre. El Gordo volvió a caer en Castellón, concretamente en la administración de Loterías de El Corte Inglés, que repartió diez décimos premiados con 400.000 euros cada uno del número 05490.

Quién le iba a decir a Noelia Díaz en abril del 2021, cuando empezó a trabajar como lotera en la administración de lotería ubicada en El Corte Inglés de Castelló, que solo un año y medio después iba a tener el privilegio y la fortuna de repartir el Gordo de la Lotería de Navidad.

Una de las afortunadas tuvo doble premio

Sí, una persona de Castellón tiene un relato inolvidable del 22 de diciembre de 2022 para rememorar durante toda su vida. Esta es la historia. Pese a que prefirió mantener el anonimato por motivos obvios, se pudo confirmar que era clienta y familiar del propietario de uno de los establecimientos más populares de las Tascas como Cafetería Amado.

Su propietario, David Novelles, relató así la buena nueva: “Le llamé para decirle que le había tocado nuestra cesta de Navidad y la encontré eufórica, diciéndome “¡Me ha tocado, me ha tocado!” Me extrañó su reacción y le dije que sí, que podía venir a recoger la cesta porque llevaba el 90, cuando me contestó que también le había tocado el Gordo. Hasta que no vi el décimo no me lo podía creer”.

En un bar de Vinaròs

Los clientes y trabajadores del restaurante bar La Gavina también resultaron agraciados con el primer premio, el 05490.

La historia de la llegada de este número a Vinaròs fue muy curiosa. Una mujer vinarocense cliente del bar fue a Ponferrada (León), se lo dijo a los amigos y trabajadores del bar, y le encomendaron varios números, entre 30 y 45, del que a la postre resultó ser el Gordo.

También un cuarto premio en Orpesa

Una serie del cuarto premio se fue directo a Orpesa, curiosamente en el mismo punto de venta, El Velero de Oro, situado en la calle Goya, que el año 2021 vendió un cuarto premio.

En esta ocasión el premio fue de 200.000 euros después de vender una serie (10 décimos) del cuarto premio, el número 25296.

Presencia castellonense en el Teatro Real

Los valleros Mapi y Enrique fueron protagonistas en Madrid, y además atrajeron la buena fortuna para Castellón con el Gordo.

El matrimonio y Mari Carmen, una amiga de la familia que les acompañaba, no han volvieron ricos de su visita a la capital de España.

Jugaron 15 décimos y dieron por buenos los 240 euros que les dejó un reintegro y un décimo de pedrea.

La fortuna también sonrió al CD Castellón

Los aficionados del CD Castellón que han jugado a la Lotería de Navidad de la Fundación Albinegra están de enhorabuena, pues de los 5 euros que habían invertido en la papeleta han sido agraciados con 22.