La Lotería de Navidad vuelve a posicionarse un año más como uno de los grandes acontecimientos anuales en España. Todos los ciudadanos reúnen su décimos, esos que han ido recopilando durante meses, esperando que la suerte les sonría antes de las celebraciones navideñas. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios y se celebrará el 22 de diciembre de 2025 desde las 9:00 horas (en horario peninsular) en el Teatro Real de Madrid.

En esta ocasión no hay grandes cambios y el reparto de premios mantiene su esencia clásica. El Gordo es, como siempre, el máximo protagonista, aunque nadie le hace ascos al segundo o el tercero. También entre los que siguen una de las tradiciones más arraigadas: compartir sus décimos o comprar participaciones. Por eso, una de las cuestiones más buscadas cada mes de diciembre es cuánto toca por cada euro jugado, un dato fundamental para saber con exactitud cuánto corresponde cobrar si tu número resulta premiado.

¿Cuánto toca por euro jugado en la Lotería de Navidad 2025?

A continuación se detallan las cantidades que corresponden por cada euro jugado según la categoría del premio. Esta referencia permite calcular con precisión el valor de décimos, fracciones y participaciones sin necesidad de realizar cuentas complejas.

Primer premio (El Gordo) - 20.000 euros por euro jugado

- 20.000 euros por euro jugado Segundo premio - 6.250 euros por euro jugado

- 6.250 euros por euro jugado Tercer premio - 2.500 euros por euro jugado

- 2.500 euros por euro jugado Cuartos premios - 1.000 euros por euro jugado

- 1.000 euros por euro jugado Quintos premios - 300 euros por euro jugado

- 300 euros por euro jugado Pedrea - 5 euros por euro jugado

- 5 euros por euro jugado Aproximaciones del Gordo - 100 euros por euro jugado

- 100 euros por euro jugado Aproximaciones del segundo premio - 65,5 euros por euro jugado

- 65,5 euros por euro jugado Aproximaciones del tercer premio - 48 euros por euro jugado

Agraciados con el Gordo de 2024 celebran el premio en Madrid. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

¿Los premios tributan en 2025?

En 2025, los premios que superan el mínimo exento establecido por Hacienda (es decir, 40.000 euros) están sujetos a retención automática en el momento del cobro. Los premios inferiores al umbral marcado se cobran íntegramente, sin impuestos. En el caso de ganar uno de los premios mayores, los primeros 40.000 euros están exentos y los restantes se gravan con un impueso especial del 20 por ciento.

