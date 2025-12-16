Un décimo ya no da para un piso: el Gordo de la Lotería de Navidad pierde poder frente al ‘boom’ del precio de la vivienda

A pocos días del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, la ilusión de que toque el Gordo convive con un contexto económico que ha transformado por completo la forma en la que los españoles imaginan gastar el premio. Aunque la inflación ha moderado su avance respecto a los picos recientes, la pérdida de poder adquisitivo acumulada y el encarecimiento histórico de la vivienda han reducido, y mucho, la capacidad real de los 328.000 euros netos que deja hoy un décimo premiado del Gordo.

La diferencia con la situación de hace apenas una década es abismal. El importe del Gordo se mantiene invariable desde 2011, pero los precios de la vivienda, la energía, la alimentación y los bienes de consumo se han disparado. Según los últimos datos del Índice de Precios de la Vivienda del INE, el coste medio de comprar una vivienda en España ha aumentado cerca de un 50% de media desde 2011, y en lugares como Ceuta, las Islas Baleares o la Comunidad de Madrid el incremento supera los 100.000 euros: una vivienda que entonces costaba 150.000 euros ahora mismo supera con creces los 250.000 euros.

Ante este escenario, Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro, afirma contundente: “Hoy en día el Gordo permite reducir deudas, dar la entrada de una vivienda o mejorar la estabilidad financiera del hogar, pero si tienes solo un décimo premiado ya no te cambia la vida”. Esta afirmación refleja una realidad cada vez más evidente: el premio más famoso del país ya no alcanza para comprar un piso en la mayoría de grandes ciudades, donde el precio medio supera con creces los 328.000 euros netos del Gordo. “En 2011, entrar al mercado inmobiliario con ese dinero permitía adquirir dos viviendas en muchos municipios. Ahora apenas llega para un piso mediano en zonas no tensionadas”, añade Martínez.

La intención de gastar el Gordo en vivienda se dispara

Pese a todo esto, según la encuesta realizada por iAhorro, el 40,1% de los españoles que juega a la Lotería de Navidad utilizaría el premio Gordo para pagar deudas, una opción que se mantiene como la favorita desde 2017. Sin embargo, la escalada de la compra de vivienda como destino del premio es abrupta y recopila el 38,9% de los votos, su máximo histórico. Prácticamente cuatro de cada diez españoles destinarían un premio millonario a tratar de acceder a una casa. “Es un claro síntoma del desfase entre ingresos y precios. Incluso con un golpe de suerte, comprar vivienda sigue siendo un reto enorme”, analiza la portavoz de iAhorro.

En paralelo, la intención de ahorrar cae con fuerza respecto a años anteriores: solo un 15,1% usaría el premio para crear un colchón financiero, lejos de las cifras del 24–25% registradas en la pandemia. Los expertos lo atribuyen a la urgencia de cubrir necesidades inmediatas y al encarecimiento de bienes esenciales que obliga a priorizar decisiones de corto plazo.

¿Comprar casa al contado o pedir hipoteca?

Para quienes contemplan comprar una vivienda con el premio, surge la duda clásica: ¿es mejor pagar al contado o solicitar una hipoteca? Los expertos coinciden en que no existe una única respuesta válida. Según Laura Martínez, “si se consigue una hipoteca a tipo fijo en buenas condiciones, combinar parte del premio con financiación puede ser eficiente, siempre que el dinero restante genere una rentabilidad superior al coste del préstamo”.

Por su parte, Pablo Lora, responsable de Banco Mediolanum en la zona Este e Islas, añade que pagar al contado solo es recomendable “si el premiado cuenta ya con un colchón de emergencia suficiente”. En su opinión, “mantener algo de liquidez permite diversificar, afrontar imprevistos e incluso invertir”.

En el caso de quienes ya tienen hipoteca, amortizar anticipadamente puede ser interesante si los intereses del préstamo superan la rentabilidad de las inversiones disponibles. Pero el beneficio no siempre es automático: “Un premio puede mejorar el perfil del cliente, aunque algunos bancos exigen que parte del capital se inmovilice o se pignore”, recuerda Martínez.

En definitiva, el Gordo sigue siendo un golpe de suerte capaz de aportar estabilidad, pero ya no es un premio transformador. La inflación, el precio de la vivienda y el desequilibrio entre ingresos y coste de vida han reducido su impacto real. En la España de 2025, un solo décimo del Gordo ya no abre todas las puertas: en el mejor de los casos, ayuda a que no se cierren.