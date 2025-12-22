Lotería de Navidad 2025, en directo | Arranca el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 en el Teatro Real

Las ventas del sorteo de Navidad suben a 3.554 millones de euros, un 1,4 % más que en 2024

Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este domingo han crecido un 1,4 % respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Se trata del quinto año consecutivo en el que suben las ventas de este sorteo de Navidad, tras la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19.