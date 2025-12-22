Famosos premiados
Mercedes Milá, Carmen Lomana o Carlos Sobera: Los famosos que han cantado 'El Gordo' con la Lotería de Navidad
Kevin Rodríguez
Tras una intensa mañana en millones de casas en toda España pendientes de los premios de la Lotería de Navidad y después del micro abierto en TVE y la caída en directo en Telecinco, llega la hora de repasar a los ganadores de 'El Gordo'.
En esta ocasión hablamos de famosos, porque también tenemos celebrities que se han llevado el premio en un día como hoy: Mercedes Milá, Carmen Lomana o Carlos Sobera son sólo algunos de ellos. A continuación los destacamos uno a uno.
Mercedes Milá
La periodista tuvo el golpe de suerte en 2006 cuando compró un número al igual que el equipo de producción de Megamedia. El 22 de diciembre se llevaron la alegría cuando vieron que su décimo estaba premiado.
Carmen Lomana
El caso de la empresaria es aun más especial, pues ni siquiera compró el número premiado, sino que fue un regalo. Además, Lomana se quedó sin cobrar el premio porque se le venció el plazo para reclamar el reembolso.
Carlos Sobera
Por su parte, Carlos Sobera no fue uno de los grandes premiados, de hecho el vasco solo pudo celebrar 300€, pero desde entonces juega con más ilusión si cabe a este sorteo.
Fortu
Algo superior fue la cantidad que cobró el exconcursante de 'Supervivientes', Fortu. El cantante llevaba dos números que resultaron ser un quinto premio, es decir 12.000€.
Nacho Guerreros
El conocido actor de 'La que se avecina' vio su suerte cambiar cuando en 2002 a su padre le tocó 'El Gordo'. Eso hizo posible su mudanza a Madrid, donde abrió su propia tienda de diseño y compró los derechos de la obra de teatro 'Bent', lo que le abrió la puerta a convertirse en actor.
Soraya Arnelas
Por último, el caso de Soraya Arnelas es doble, pues la cantante ha superado el promedio de suerte y ha sido agraciada hasta en dos ocasiones. La ex de 'OT' ganó un segundo premio con un número que compartía con sus padres y años más tarde, logró dos números premiados en el Sorteo del Niño.
