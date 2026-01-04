Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

La suerte ya fue echada el pasado 22 de diciembre, cuando la Lotería de Navidad repartió millones de euros en premios entre los 198 millones de décimos emitidos. Los más afortunados estarán todavía celebrando su suerte navideña. Sin embargo, la inmensa mayoría de los participantes no han tenido tanta suerte y son muchos los que deciden volver a llamar a la puerta de la fortuna con un nuevo intento.

El sorteo de la Lotería del Niño, que se celebra el próximo martes 6 de enero es una gran oportunidad para ser los elegidos para descorchar el champán y celebrar un posible empujón económico. Tanto la Lotería de Navidad como la del Niño son los dos sorteos más icónicos y esperados en España. Ambos tienen fieles seguidores y comparten algunos aspectos en común, pero también tienen ciertas diferentes que los hacen únicos en el calendario anual de loterías.

Entre los aspectos que comparten podemos destacar la ilusión que provocan en los participantes que compran algún número desando que sea el agraciado. También están muy asociados al mágico periodo navideño y ambos están organizados por Loterías y Apuestas del Estado.

En cuanto a las diferencias más reseñables podemos encontrar las siguientes:

Fechas

Mientras la Lotería de Navidad se celebra cada año el 22 de diciembre, marcando así el inicio de las festividades navideñas en España, el sorteo del Niño fija el final de este periodo con su celebración el día en el que los Reyes Magos dejan sus regalos en los hogares españoles, el 6 de enero.

Antigüedad

Aunque ambos están arraigados en la cultura española, la Lotería de Navidad cuenta con muchos años más de historia a sus espaldas. La primera vez que se celebró este sorteo fue en 1812. El Sorteo Extraordinario del Niño, en cambio, es mucho más reciente. Fue en 1941 cuando celebró su primera edición como una evolución de las rifas benéficas.

Niños de San Ildefonso en el Sorteo de la Lotería de Navidad. / Europa Press

Formato y duración

Quizá la diferencia más destacable sea la del formato de los sorteos. La Lotería de Navidad se realiza mediante un sistema de bombos tradicionales. Dos bombos independientes asignan los números y los premios, ofreciendo un momento de gran emoción gracias a los niños de San Ildefonso, quienes cantan los resultados. Además, su duración puede llegar hasta las cuatro horas aproximadamente.

Por el contrario, la duración de la Lotería del Niño suele rondar la media hora. Se emplea un sistema de bombos múltiples más modernos que agilizan el proceso de extracción. Este sorteo se celebra en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (a diferencia del de Navidad, que tiene lugar en el Teatro Real) y no cuenta con los tradicionales cánticos de números.

Probabilidad de ganar

Llegamos a la parte que más interesa a los participantes: la probabilidad de obtener un premio. En la Lotería de Navidad, esa posibilidad asciende al 15%, aunque el atractivo principal radica en 'el Gordo’, cuya cuantía asciende a 4 millones de euros por serie y la probabilidad es de 1 entre 100.000, esto es, un 0,001%.

El sorteo del Niño es considerado más "generoso". Esto se debe, en gran parte, al porcentaje destinado a reintegros. Mientras que en la Lotería de Navidad solo se destina un 10% a esta categoría, en el sorteo del Niño el porcentaje asciende a casi el 30%.

Sin embargo, si nos fijamos en las posibilidades de ganar el primer premio en los dos sorteos, la probabilidad es idéntica: 1 entre 100.000.

Premios

Si somos uno de los afortunados en ganar el primer premio, la Lotería de Navidad es más jugosa, pues ‘el Gordo’ duplica el dinero que reparte el primer premio del Niño. Mientras ‘el Gordo’ premia con 400.000 euros al décimo, el sorteo del Niño paga 200.000 euros al ganador.

Lo mismo ocurre con los segundos y terceros premios, que en ambos son superiores en la Lotería de Navidad. El segundo premio en la Lotería de Navidad es de 125.000 euros por décimo y la cuantía del tercer premio es de 50.000 euros. En el sorteo del Niño, en cambio, el segundo premio es de 75.000 euros al décimo y el tercero, de 25.000.

De hecho, el siguiente dato demuestra que la lluvia de millones de la Lotería de Navidad es mucho más intensa que la que deja el Sorteo de la Lotería del Niño: en la edición pasada, Loterías y Apuestas del Estado repartió 2.590 millones de euros en premios en la Lotería de Navidad, mientras que en la Lotería del Niño se repartirán 770 millones de euros.

Si quieres comprobar si eres uno de los agraciados con alguno de los premios tras el sorteo, puedes hacerlo en el siguiente buscador de premios de la Lotería del Niño 2026.