Uno de los atractivos de la próxima Feria de la Magdalena es la presencia de savia nueva. Toreros emergentes, debutantes algunos de ellos, jóvenes que piden paso en el relevo generacional. A pie y a caballo. Como es el caso de Guillermo Hermoso de Mendoza, el joven rejoneador que el lunes 21 de marzo hará su presentación en esta tierra, la misma en la que tantas veces triunfó su padre, el maestro Pablo Hermoso, añorado también en los últimos años por su escasa presencia en Magdalena fruto de sus extensas campañas mexicanas.

La contratación del joven rejoneador de Estella ha revitalizado un cartel que siempre tuvo peso en la Feria, pero que ha venido diluyendo su interés. La afición al caballo y al toro tiene ganas de ver a quien está llamado a ser una de las grandes figuras del arte de Marialva, pues así lo atestiguan triunfos como el del año pasado en Sevilla, cuando logró abrir la Puerta del Príncipe de la Maestranza.

«Nunca he estado en Castellón», desvela el joven Guillermo. «Solo conozco la plaza de ver algunos vídeos y lo que mi padre me ha contado. Voy ilusionado por empezar la temporada en una Feria tan importante, y muy responsabilizado por lo rematado que ha quedado el cartel, con dos máximas figuras como son Sergio y Diego», dice.

TERNA DE LUJO

Se refiere a Sergio Galán y Diego Ventura. Con este último, el gran y eterno rival del padre, será la primera vez que alterne en un festejo, algo que ha dotado de interés y no menos expectación al cartel. A él no le asusta medirse a un oponente tan fuerte. «No me asusta ni Diego Ventura ni ningún compañero. Diego es uno de los mejores rejoneadores del momento y con el que por circunstancias, siempre ajenas a mí, nunca he coincidido en una plaza. En ese sentido mi padre siempre me ha transmitido que hay que saber separar las cosas y que ellos tengan sus diferencias personales no implica que me afecten a mí. No tengo absolutamente nada contra él, así que en el ruedo nos tendremos que ver», expone con total claridad.

Insiste el nuevo Hermoso de Mendoza que, sobre todo, la batalla es consigo mismo: «Yo voy a hacer las cosas lo mejor que pueda y a ver si consigo que el público salga contento de Castellón con lo que ha visto, tanto por mi parte como de mis compañeros. Si al final triunfamos todos, eso será una buena señal», concluye este joven jinete, que llegará dispuesto a honrar la saga familiar.