El Ayuntamiento aún descarta los mesones en Magdalena

El Ayuntamiento de Castelló sigue descartando la celebración de mesones y macroconciertos durante las fiestas de la Magdalena de este año a pesar de no impedirlo la norma ni las recomendaciones de la Generalitat valenciana. También son eventos que atraen a numeroso público a la ciudad durante la semana grande.

Tanto el Mesón de la Tapa y la Cerveza como el Mesón del Vino son dos de los grandes atractivos gastronómicos que, junto al resto de iniciativas de este tipo, podrían generar alrededor de 200 puestos de trabajo y un impacto económico para la ciudad de hasta tres millones de euros en nueve días.

Según explicó el concejal de Fiestas, Omar Braina, a este diario, las razones que exime el Ayuntamiento para no autorizar estas instalaciones y actuaciones es que en estos recintos se producen aglomeraciones, por lo que la gente tiene que llevar mascarilla. Al comer y beber en todo momento, es muy difícil asegurar la utilización del tapabocas en estos lugares, detalló Braina. El edil no descartó, sin embargo, modificar el programa actual, que se presentará en breve, para ampliarlo con algún otro acto que, de momento, no será ni con mesones ni con grandes conciertos de música.

Por otra parte, el concejal valoró «de forma positiva las recomendaciones de Sanitat» con respecto a los eventos de las próximas fiestas y agradeció la «sensibilidad del president Ximo Puig con Castelló y con el hecho de haber atendido la petición de la alcaldesa Amparo Marco sobre la redacción de un marco general de recomendaciones sanitarias para la celebración de las fiestas de la Magdalena».

¿Y el cierre?

En cuanto a la ampliación de los horarios de cierre por las noches hasta las 4.00 horas (festivos y víspera de festivos), que una de las principales reivindicaciones del món de la festa para ir planificando sus actos, Braina afirmó que «se están estudiando por parte del consistorio».

Ahora, el consistorio mantendrá varias reuniones con el fin de adaptar las recomendaciones a los actos de la Magdalena.