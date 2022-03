El Palau de la Festa ha acogido este miércoles la presentación del cupón de la ONCE para el sorteo del próximo martes día 22 de marzo que está dedicado a las fiestas de la Magdalena y que se distribuirá con la imagen de la gaiata. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha participado en la presentación del cupón al director de la ONCE en Castelló, Jesús Moril; y las reinas de las fiestas Carmen Molina y Gal·la Calvo. Al acto han asistido también el concejal de Fiestas, Omar Braina, así como representantes de la Federación de Collas, de la Gestora de Gaiatas, de Organizaciones del Tercer Sector, de asociaciones de personas con discapacidad, vecinales, de clubs deportivos y responsables del Grupo Social ONCE.

Marco ha destacado la satisfacción por que la imagen de la gaiata sea protagonista del cupón, del que está previsto distribuir cinco millones y medio. “Una vez más, agradecemos la implicación de la ONCE por ayudar a promocionar nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestras tradiciones, en este caso, con un símbolo de nuestras fiestas fundacionales como es la gaiata”, ha manifestado la alcaldesa que, además, ha recalcado que este reconocimiento “llega en un momento especial, puesto que son las primeras fiestas tras la pandemia”. Durante el acto, Moril ha hecho entrega de un texto en braille sobre las fiestas a las reinas de las fiestas y representantes de entidades festeras. Las fiestas de la Magdalena arrancarán el próximo 19 de marzo y se desarrollarán hasta el domingo 27. Cabe recordar que Castelló ya ha sido imagen del cupón en otras ocasiones. Entre ellas, el emitido para el sorteo del 4 de marzo de 2020 y que conmemoró la distinción obtenida por la capital de la Plana en noviembre de 2019 como segundo premio de Ciudad Accesible Europea 2020. Ahora, el cupón dedicado a la gaiata y a las fiestas de la Magdalena será el del sorteo del día 22 de marzo y se difundirán unos cinco millones y medio. Desde la ONCE han explicado que, los cupones se comercializan por los 19.000 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.