Desde pequeñas, tanto Carmen Molina Ramos, reina de las fiestas de Castelló, como Gal·la Calvo Santolaria, reina infantil, han vivido con intensidad las celebraciones de la Magdalena a las que siempre han estado vinculadas. La pandemia les quitó la oportunidad de disfrutarlas en el 2020 pero ahora están dispuestas a vivirlas con renovada pasión. En la actualidad, Carmen Molina tiene 23 años y compatibiliza sus estudios de doble grado de Administración de Empresas y Derecho con su trabajo en un departamento de contabilidad y administración. Por su parte, Gal·la Calvo tiene 12 años y estudia 1º de ESO en el IES Miquel Peris del Grau.

Ambas están muy emocionadas y contentas porque están a punto de vivir las fiestas con las que sueñan desde hace dos años. Ahora, por fin, este anhelo se va a hacer realidad.

PREGUNTA: Por fin, tras dos años sin fiestas, en una semana, el ‘dia ja és arribat’. ¿Qué sentimientos tenéis en estos momentos?

CARMEN MOLINA: Tengo varios sentimientos encontrados. Siento mucha emoción por volver a vivir nuestras fiestas después de tanto tiempo esperando, y sentir otra vez ese olor a pólvora en el Primer Molí. También siento una gran responsabilidad, que con orgullo asumo, por ser la representante de las fiestas de Castelló después de toda la situación que hemos vivido. Aunque, sobre todo, siento muchísima felicidad por saber que, en breve, podremos volver a disfrutar de la millor festa del món. Mi felicidad es inmensa, ya que estoy viendo cómo toda la ciudadanía se está implicando en cada detalle de las fiestas. Las ganas irrumpen por toda la ciudad y se palpita un ambiente familiar y entregado que está siendo esencial para la organización general.

GAL·LA CALVO: Yo estoy muy emocionada, casi no me lo creo. Después de que se suspendiera nuestra semana grande en 2020, a pocos días de comenzar, ahora volvemos a ponernos en marcha, con visitas a València, actos en Castelló… Parece mentira...

--¿Cómo habéis vivido este periodo de tiempo desde que el president Ximo Puig y la alcaldesa Amparo Marco anunciaron tan solo cuatro días antes del inicio de las fiestas de 2020, que se suspendía la Magdalena por el covid?

C. M.: Diré la verdad. Ha sido un periodo bastante largo. Han sido meses de mucha incertidumbre y ha sido esencial el apoyo que hemos ido recibiendo de diferentes entidades, organizaciones o familiares. Al principio, no entendíamos qué estaba ocurriendo, sin ser del todo conscientes de la situación que estábamos viviendo entonces. Fue duro entender aquella decisión, pero en cuanto conocimos la gravedad de la situación sanitaria, entendimos que aquella había sido la mejor decisión que se podría haber tomado por dura que nos parezca.

G. C.: Con mucha incertidumbre, todo el tiempo hemos escuchado por la calle que en septiembre se celebrarían las fiestas; luego en marzo del 2021, pero tampoco se pudo porque la pandemia seguía y era peligroso; en septiembre de ese año, tampoco... Al final, sólo esperaba la llamada de la alcaldesa Amparo Marco, quien era la única que nos podía decir si se celebrarían o no, ya que ella ha sido muy precavida en esta cuestión y nunca ha querido poner una fecha, por responsabilidad.

--¿Cuál ha sido la relación con las damas de la Ciudad, madrinas, presidentes y el ‘món de la festa’ en general durante este tiempo?

C. M.: Siempre me gusta quedarme con las cosas positivas, y es por ello que, aunque la situación ha sido complicada, me enorgullece la amistad tan fuerte que hemos creado Gal·la y yo, junto con nuestras cortes. Ante momentos complicados siempre nos hemos apoyado las unas a las otras, creando una amistad tan verdadera que seguro durará por siempre. Dentro de unos cuantos años miraremos atrás y recordaremos estos momentos y nos sentiremos felices por haberlo compartido entre nosotras. Además, nuestras familias han sido un pilar fundamental, pues han sido nuestra luz en este camino tan oscuro. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible. Han formado un grupo muy unido y valiente y nunca han dejado que se nos quitara la ilusión por nuestras fiestas. Siento una gran admiración también por todas las madrinas, presidentes y el món de la festa en general, que han demostrado gran responsabilidad, pero también dedicación y entrega. Me alegra mucho saber que estas fiestas las vamos a disfrutar juntos, unidos, y demostrando que además de representación festera, somos personas con sentimientos. Estamos pletóricos de ilusión en las fiestas y dejamos atrás, para siempre, todos los malos momentos que hemos pasado.

G. C.: Durante el estado de alarma, en el que todos estábamos en casa, hacíamos videollamadas siempre que podíamos con madrinas y presidentes y, por supuesto, con la corte al completo. Las llamadas se intensificaron durante la semana en la que se habrían celebrado las fiestas y no pudo ser. Cuando nos dejaron salir, intentamos quedar primero con Carmen, y después con mis damas de la ciudad. Nuestros padres han intentado y conseguido que no perdiéramos nunca el contacto entre nosotras. Cuando se ha podido organizar algo más, hemos hecho alguna comida que otra, siempre respetando las medidas sanitarias pertinentes en cada momento.

--¿Cómo pensáis que va a ser ese primer día del comienzo de las fiestas, el próximo sábado? Supongo que escuchar el ‘Rotllo i Canya’ en la plaza Mayor después de tanto tiempo... será uno de los momentos más emotivos.

C. M.: Será, creo, el momento más emotivo de toda la semana. Pienso, desde hace mucho tiempo, en ese ambiente magdalenero del primer día de las fiestas y en la primera mascletà anunciadora de nuestras tan esperadas fiestas. Me encantaría que estos nueve días devuelvan la ilusión de muchos castellonenses y que nos llenen de felicidad inmensa.

G. C.: Sólo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta de la emoción y la alegría. Solamente pienso en ese sábado, en poder tener a todas las damas de la ciudad en casa y prepararnos para salir a vivir nuestras queridas fiestas de la Magdalena.

--¿Qué actos esperáis con mayor ansiedad e ilusión?

C. M.: Espero con muchísimas ganas todos los actos que están programados, pues cada uno de ellos tiene un significado especial para mí. Como ya he comentado, deseo disfrutar de la primera mascletà, de todo el ambiente y de ver cómo la ciudadanía vuelve a retomar esa ilusión por nuestras fiestas y tradiciones, aunque he de decir que todo ello siempre ha de hacerse con absoluta responsabilidad. Durante la semana hay muchos actos significativos y espero con gran ilusión el Pregó, la Romeria, el Desfile de Gaiatas, la Ofrena... y conocer las labores que llevan a cabo los diferentes cuerpos de seguridad en la ciudad durante esos días, así como visitar organizaciones que no pueden disfrutar de las fiestas desde primera fila y que, gracias a ese encuentro, les acercamos nuestras fiestas de primera mano. Después de todo lo ocurrido, valoro mucho más todo el trabajo que se lleva a cabo para que Castelló pueda disfrutar de las mejores fiestas del mundo y agradezco, en nombre de toda la ciudad, su dedicación plena.

G. C.: Sin duda, la primera mascletà y la Romeria a la ermita, aunque me hace especial ilusión la Ofrena a nuestra Mareta, la Mare de Déu de Lledó.

--¿Qué les diríais a los castellonenses que esperan esta semana grande que comienza ya en menos de una semana?

C. M.: Nueve días muy intensos están a punto de llegar y deseo que todos los castellonenses disfruten de cada instante, máxime después de tanto tiempo sin poder vivir las fiestas. Aún así, seamos conscientes que el covid sigue presente y debemos tener conciencia de la experiencia pasada para no repetirla más, por lo que pido máxima responsabilidad y prudencia, pues con ello podemos demostrar que las fiestas también son seguras. Me gustaría ver una ciudad unida por nuestras tradiciones y una ciudadanía feliz y llena de emoción por volver a vivir nuestra fiesta. En definitiva, me encantaría poder descubrir cada rincón de la ciudad de Castelló y disfrutar de toda su gente y de la millor festa del món.

G. C.: Que disfruten las fiestas al máximo, con precaución porque el virus sigue entre nosotros, pero con la misma ilusión y ganas que tenemos mi Corte y yo, ya que hay que vivir cada momento intensamente. Creo que van a ser unas fiestas históricas e inolvidables.