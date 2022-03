El 'Rotllo i canya' ya tiene un digno heredero: ‘Mone i avant’. El Castellonero lo ha vuelto a hacer. Después de su homenaje a uno de los tentempiés más característicos de Castelló, el ximo, y su canto a las paradojas de Benicàssim, “el trovador de la Plana” acaba de sorprender con un nuevo tema que no dejará indiferente a nadie: ‘Mone i avant’.

Solo con ver los escenarios de la canción ya se puede decir que no se puede ser más castellonero que El Castellonero. Y es que en su homenaje al ‘esmorzaret’ aparece, cómo no, El Perrico y su conejo al ajillo. Tampoco faltan otras ubicaciones míticas como el Parque Ribalta, Las Tascas, Castalia o la Plaza Mayor. Acompañado en esta ocasión de Dayan Soul –pocas castelloneras con mejor voz o mayor flow que ella-, el músico y profesor Gascón repasa todos los típicos tópicos que acompañan a esta nuestra ciudad. Y lo hace con el sentido del humor, el ritmo y la cuidada producción que le caracteriza.

Un paseo por las calles de Castelló

Con producción de Bloeman, dirección de César Villullas y grafismos de Max, El Castellonero descubre algunas de las máximas innegociables de Castelló para los no iniciados en la idiosincrasia de la ciudad: “Si no está cremat, no es carajillo. Si el Sema no te demana un piti, no eres castellonero. Si no eres d’esmorzar, no eres castellonero…”. Desde el arte de Ripollés a la peculiar dirección de la rotonda de María Agustina, corregida hace unos años, las papas García o Tom Bombadil; nada pasa por alto del Castellonero, que confía que con el tema recién estrenado “la gocen en las collas” en esta Magdalena.

Un paseo en resumidas cuentas por la ciudad de Castelló a ritmo de soul y hip-hop que, confía, “despierte pasiones para bien y, por qué no, también para mal”. Y es que para gustos, colores, pero lo que es innegociable es que si al menos la canción ha servido para sacar una sonrisa del lector, pues bienvenida sea. Desde aquí nuestro aplauso.