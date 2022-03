Alfombra roja para la vuelta de los toros a la Feria de la Magdalena

La Feria de Castellón, incluida Magdalena y San Juan, es posiblemente una de las mejor estructuradas, de mayor equilibrio y superior atractivo de las que se confeccionen este año en el panorama nacional. El serial, con el que se consagra en esta plaza el equipo Matilla -y alguien tan importante en él como es Alberto Ramírez-, no parece tener ninguna fisura y, se mire por donde se mire, da respuesta a todas esas exigencias que los aficionados siempre echan en cara cada vez que se presenta una feria en cualquier punto de la piel de toro. Ya se sabe, la gran mayoría infundadas. Otras veces, tópicos que se repiten sin pies ni cabeza. Incontestable por tanto la oferta. Incuestionable, si es que hay algo que cuestionarles a los que buscan que Castelló se mantenga, porque ya lo es, como un referente de principio de temporada.

Para empezar, Victorino

La feria comienza sin reservas con la corrida de Victorino, el hierro que siempre se guardaba en esta plaza para el final, quizá porque es el único capaz de hacer olvidar una mala feria, ahora abre el telón. ¿Será un aviso de intenciones? Lo es. Porque lo que hay en los corrales bien merece una ovación. Y es que Victorino ha venido a quitarse esa espinita porque, aunque él no acaba de reconocer que toda la culpa de aquella mala tarde del reencuentro en 2018 fue suya, sí asume el peso de ser el causante de una decepción generalizada. Eso le duele y quiere repararlo. Su objetivo es reconquistar uno de sus grandes feudos y el primer paso ya lo ha dado: una señora corrida. ¡Así sí, Victorino!

Pero es que Victorino no acapara toda la atención torista del prólogo. La comparte con quien se ha llevado la gloria en las dos comparecencias anteriores, Adolfo Martín, quien ya ha comenzado a tocar ese corazón de la afición de esta tierra. Y aunque sea en toreo a caballo, ver un adolfo en la arena siempre es una alegría para los sentidos. En el fondo hay una pugna entre estas dos divisas entroncadas por ver cuál de ellas ocupa ese sitio torista de la feria. Ya se verá…

Cuidar el toro

Y si se habla del toro… el resto de divisas que componen la feria son de primer nivel. Y nada denostadas por su encaste. Cuatro ganaderías que borbotean del mismo manantial pero con matices muy distintos entre sí: García Jiménez, Juan Pedro Domecq, Domingo Hernández y Jandilla. ¿Y la presentación? El año pasado se fijó un punto y aparte en este sentido que marcará el camino a seguir. Castelló, tierra de grandes aficionados al toro donde las haya, empuja por cuidar el trapío, tan necesario para que se mantenga la categoría de plaza referente. Y los primeros que luchan por cuidar la presentación son los propios empresarios. Aquí lo deja bien claro Toño Matilla: «En lo que esté en mi mano, no voy a permitir que no se respete al toro de Castelló, para eso tenemos una autoridad envidiable, un equipo veterinario y unos delegados gubernativos que ya quisieran muchas plazas tenerlas. No entra en mis pensamientos fallar en eso. Sí es cierto que el campo bravo se va a ver dañado debido a la escasez de animales en condiciones para todas las plazas. Los ganaderos están padeciendo lo inimaginable. Entre todos, lograremos mantener la dignidad en el ruedo».

Y es que el toro siempre ha tenido un protagonismo especial en esta plaza y, cómo no, en la provincia más taurina del país. El propio empresario reflexiona sobre si esta afición es torista o torerista: «Existe un termino medio que no creí en mis inicios en Castelló. Esta afición aglomera ese punto intermedio de torerista y torista que no vi desde el minuto uno. Ahora mismo, gracias a las críticas constructivas hacia la empresa, he reflexionado y me he dado cuenta de que son condiciones perfectamente compatibles. Ni una cosa ni la otra, todo tiene su medida».

Relumbrón

La feria es una apuesta máxima por la calidad. Sin medias tintas. El regreso de la Magdalena, tras dos años sin ella por culpa de la pandemia, debía ser a lo grande, sin remilgos. Por eso la empresa ha tirado la casa por la ventana. Están todos. Y en el gran año de su vida no podía faltar Morante de la Puebla, el único junto a Emilio de Justo que hace doblete en el serial. No en la temporada, pues los que torean en el cartel de figuras de Sant Joan, El Juli, Manzanares y Roca Rey, también están en Magdalena. Doblan casi todas las figuras, por tanto.

Y comienza -esta feria es un ejemplo- a surgir esa corriente de compromiso de las figuras que, lejos de buscar arroparse entre ellas, algunas de ellas buscan la gesta, salirse de lo cotidiano e incluso medirse con las novedades. Lo que siempre se les ha pedido. Valga el ejemplo de los victorinos. Perera lidiará el hierro de su tierra por vez primera en toda su carrera y eso que a Miguel Ángel, torero poderoso donde los haya, siempre le ha dado éxito el toro procedente de Santa Coloma. Y junto a él, otro de los grandes toreros del momento, el que este año está a un paso de consolidar su estatus de figura: Emilio de Justo. Sus triunfos recientes en Sevilla y Madrid, por citar los más importantes, le convierten en imprescindible para un abono.

El futuro

Uno de los aspectos que más valor, además de apuesta, tiene en este serial, es la tan demandada apertura de carteles a las nuevas generaciones. Hay sitio para Ginés Marín tras su aldabonazo en Las Ventas el pasado año. Al igual que para Daniel Luque, que demostró en València que sigue con esa estela de lucidez que le hace brillar con más fuerza que nunca. Fue uno de los triunfadores aquí el junio pasado y va a defender ese estatus con uñas y dientes.

Esa ola de toreros emergentes viene coronada por dos nombres que han devuelto el brillo a la mirada de la afición: Pablo Aguado y Juan Ortega. Con dos conceptos distintos pero bajo una misma premisa: el toreo clásico y bueno que nunca pasa de moda, y que tanto se echa en falta. Sin olvidarnos del más joven de todos y acartelado este año como una de las grandes promesas, Tomás Rufo.

Porque si de jóvenes hablamos, hay que reseñar el debut en esta plaza de Guillermo Hermoso de Mendoza. A la expectación que conlleva su presentación se suma otro gran aliciente y es que será la primera vez que se vea las caras con la máxima figura del rejoneo del momento: Diego Ventura. Tras conocerse ya las dos ferias punteras de la temporada 2022: la de Abril en Sevilla y la de San Isidro en Madrid, la presencia de Ventura en Castellón adquiere todavía más protagonismo al no estar en esos primeros seriales.