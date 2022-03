Conso Jóvena (Escola de Dansa): "Llevo saliendo en el Pregó la friolera de 65 años"

"Salí por primera vez en el Pregón con 17 meses, vestida de castellonera, en la grupa de un caballo, con un vecino. Era muy chiquitina y no había infantil. Desde entonces llevo participando la friolera de 65 años». Así rememora Conso Jóvena, actualmente al frente de la Escola de Dansa de Castelló, su especial relación con este acto tan entrañable de los festejos de la capital de la Plana. «Ha cambiado todo. Cuando yo era pequeña, mi familia tenía el bar la Almassorina, en la esquina de la calle Tenerías con Gobernador, y justo ahí se formaba todos los años el Pregón. Se organizaba todo allí, en el bar. Yo lo he vivido de cerca desde siempre», cuenta.

«Salían representantes de las partidas judiciales, los pueblos...Quien organizaba el Pregón y más me introdujo a mí en este lío fue don Gonzalo Puerto Mezquita, Fabregat, Carlos Murria...», recuerda con cariño. «Al principio se salía de Gobernador, porque estaba allí el Matadero --el almacén municipal--, que era donde se hacían las carrozas y las gaiatas...Luego con el tiempo se pasó el inicio a la avenida del Mar», relata. Este año era el del regreso, pero el mal tiempo lo ha impedido. Espera quitarse la espina el año que viene y que se desarrolle un Pregó como los de antes.

Desde llevar las cestas a paje dels Cavallers

Salió ya de niña con las Gaiatas, y cuando empezó el primer Pregón Infantil, desfiló con sus hermanos y, con la edad, participó en el Pregón mayor. He llevado cestas, he salido hasta de paje dels Cavallers de la Conquesta, de todo. «Con las danzas, empecé con 16 años. Participaba en el Pregón bailando con las mayores y ayudaba luego en el infantil a Trini y Ricardo. Enseñaba a niños y niñas de un parvulario de Vila-real a bailar y los traía al desfile», cuenta.

«Mi familia tenía el bar de la Almassorina en la calle Gobernador y allí se organizaba todo»

Su fidelidad no tiene competencia. «No he dejado de participar ningún año. Bueno, solo uno, por una caída que tuve que me provocó una lesión. Ahora salgo con los Cabuts de la Colla del Rei Barbut, junto a Mapi Segarra y se ha añadido Teresa. También salgo con nuestro grupo de baile, de la Asociación Cultural Escola de Dansa Castelló. Soy la fundadora, profesora, etc. Somos todos iguales pero regento el cargo de directora de la escuela. Entre Mapi y yo coordinamos las actuaciones de danzas en el Pregón», dice Conso.

Con viento y lluvia

En su devenir las anécdotas son muchas. «Nos ha pasado de todo. Hemos hecho carroza, hemos actuado con lluvia, con viento,...Nunca hemos tenido problemas de nada. La cuestión es salir y pasártelo bien. El Pregó es el Pregó. Aunque en mi opinión cada vez se está desvirtuando más», lamenta. ¿Por qué? «Pues este año no estaba conforme con el recorrido. Reconozco que yo era una de las que quería que el Pregón discurriera por calles anchas. Pero si sale un día lluvioso y de frío el año que lo cambiaron y yo misma lo propuse, resulta un desastre», opina esta experta en danzas desde la experiencia. «La calle Gobernador es muy ancha y si hace frío la gente ya no va verlo a la parte final, en Casalduch. Creo que el público si se amontona, igual lo hará. San Roque es un vial ancho pero te da otra sensación del Pregón. En estos años he visto muchos recorridos. Y no es lo mismo bailar en la calle Gobernador que en Mayor o Sanahuja», reflexiona. Lamentablemente, en el 2022 no ha sido posible, y habrá que esperar a que tiempo sea más benevolente.