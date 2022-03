Recetario magdalenero: Marchando un 'carajillo'

Levanta el ánimo y despeja como el que más. El carajillo no es un café cualquiera y más de uno y de una dice que no eres de Castelló si no te has tomado como mínimo uno en fiestas de la Magdalena. El madrugón del domingo festivo de subida a la ermita va acompañado de forma casi irremediable con este conocido cremaet que hace entrar en calor al tiempo que despeja.

Desde la miel a la canela Con sus múltiples versiones (con miel, coñac, whisky, anís u otro licor, canela, limón o granos de café), y con todas ellas dando vida, las barras de los bares se llenan de esta típica bebida elegida por los peregrinos del rotllo i canya. Uno de los templos del 'cremaet' Muy próximo a la concatedral, desde donde parte la comitiva hacia la ermita, está el bar del Mercat, punto obligado antes de la salida. «Mi madre Silvia era la que mejor preparaba los carajillos del mundo mundial. Súperbuenos. Y seguimos la tradición. Con mucho azúcar, bien quemado y que queden las dos capas bien separadas del alcohol y el café», cuenta Silvia Bonet. Pero el toque singular --cada bar tiene el suyo-- sigue siendo un misterio bien custodiado, que pasa de generación en generación. «Tenemos un secreto que aplicamos en la elaboración y no lo puedo revelar. La gente lo aprecia mucho. La que mejor lo prepara ahora es Mari Carmen, Maru, que es la mejor carajillera», asegura la hostelera. La historia de Cuba Y aunque sea tan made in Castelló, ¿qué cuentan de él? Pues es una bebida que se remonta a la ocupación española de Cuba. Las tropas mezclaron ron y café para darse coraje (y de ahí el corajillo o carajillo).