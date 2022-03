Mi Magdalena favorita: Lola Guillamón

La Magdalena es, para la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón, mucho más que una simple fiesta. «La Magdalena es tradición y emoción, se vive o no se vive, la sientes o no la sientes», explica. Y Guillamón, sin duda, la vive y la siente: «Yo salgo de oír misa el día de la Romeria, siguiendo a los romeros, y escucho el tabal y la dolçaina y se me ponen los pelos de punta».

La Romeria es, precisamente, el acto favorito de las fiestas de la Magdalena para Lola Guillamón. «Me gusta en especial por su significado, porque le da el valor añadido de fiesta fundacional», señala. Además, como aficionada ilustre a los toros y propietaria del Hotel Doña Lola, por donde han pasado numerosos maestros del toreo en las últimas décadas, Guillamón también destaca la importancia de la feria taurina de la Magdalena. «Como taurina que soy no fallo nunca, es la vidilla de Castellón, y como es una de las primeras ferias de la temporada siempre apunta las claves de lo que va a ser el resto del año», relata. En la lista de sus actos favoritos, Guillamón añade en particular la Encesa de gaiatas, y en general todo lo relacionado con las tradiciones de la capital de la Plana: «Siempre lo digo, porque es así: yo por Castellón mato». 1995, «muy especial» Pero si ha de elegir un año en concreto, Lola Guillamón no tiene dudas: «Cuando mi hija fue Na Violant d'Hongria». Zayda Jiménez Guillamón ostentó este honor en la Magdalena de 1995, la del 50 aniversario. «Para mí fue muy emocionante y lo disfruté muchísimo, y además aquel año me nombraron Vintera de l'any. Tengo recuerdos muy gratos porque encima la reina de aquel año era hija de unos amigos y se generó una relación muy buena. De hecho, este mismo domingo comimos juntos». En la retina de recuerdos alegres también asoma de un modo especial la Magdalena de 1986, cuando su hija Zayda fue dama infantil de la Ciudad. «De aquel año recuerdo especialmente la felicidad del día de la Ofrenda, cuando fuimos juntos toda la familia», rememora. La infancia Y es que la Magdalena siempre ha sido especial para la presidenta de la Cámara de Comercio, aunque durante algunos años no pudiera asistir todo lo que le habría gustado. «Cuando era niña, de los 8 a los 17 años, estaba interna en un colegio de Valencia que era muy estricto. Solo podíamos ir a casa una vez al mes, y en Magdalena solo te daban permiso si te portabas bien. Como era bastante trasto, solo me dejaron ir a las fiestas un par de veces, y era una súper alegría poder disfrutar de la Magdalena», explica. Esa pasión por disfrutar de las fiestas castellonenses se prolongó en la época adolescente: «Íbamos al Hostal de la Llum, que era la novedad de aquellos años, nos juntábamos ahí toda la juventud de la ciudad y la vivíamos a tope». No solo de recuerdos consta la Magdalena para Lola Guillamón. Sufre con «muchísima pena» estos días lluviosos, «sobre todo por las reinas, las damas, Na Violant, la junta de fiestas... era un año que esperábamos con ilusión» después del doble aplazamiento por la pandemia. De cara al futuro, lanza al aire un deseo doble: «Me encantaría que mis nietas fueran Na Violant... y yo reina infantil, jajaja».