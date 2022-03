Santiago Tena (colla Rei Barbut): "El secreto de la paella es este arroz"

Los domingos en Castellón, toca paella. Y en Magdalena, concurso. Aunque este año no ha podido ser , tras anularse por la previsión de climatología adversa, que al final dio una sorprendente tregua. No obstante, collas como la del Rei Barbut no perdieron la oportunidad de disfrutar de este plato estrella de la gastronomía de la terreta. Al frente de la cocina, Santiago Tena, socio desde 1992 y que lleva desde sus inicios «toda la vida haciendo la paella». «El pasado domingo la preparamos para 150 personas. Y ahora, al suspenderse el concurso, pues igual vamos a hacer una en la colla. Pero, eso sí, antes, el almuerzo. No perdemos comba. Y el próximo domingo, llueva o no, toca otra vez paella», manifiesta.

Ingredientes y cocción Experto en los fogones, Santiago explica que la receta es «sencilla» y «en Castellón todos saben cocinarla». ¿Los ingredientes? «Pues pollo, conejo y costilla, bien sofritos, a fuego lento, con paciencia, hasta que la carne no esté quemada, pero casi. Luego la alcachofa que es fundamental, los ajos y la tabella (judía blanca) y, una vez está todo dorado, se añade el tomate. Y luego el agua. Siempre el doble que de arroz. Si es para más de 150 personas, pues 10 litros y medio litro más al hervir. Se lleva a cocción con el arroz de 15 a 20 minutos más y sale perfecta», cuenta sobre el paso a paso. Lo más importante, recalca, es «utilizar el arroz denominación de origen Albufera de Valencia, que es el mejor de toda España, es excepcional. Sin embargo, a mí particularmente, el arroz bomba no me gusta para paella, aunque sí para hacer arroces caldosos». Ganador del concurso Ruta de Sabor Tena no es solo pinche, es chef, por méritos propios. «Gané un primer premio del concurso de la Ruta del Sabor, pero no cociné paella, sino un pavo trufado acompañado por productos de proximidad. Cada año lo elaboramos para la cena del pavo. A raíz de esto fui al programa de Master Chef Celebrity y preparé ese pavo especial, muy bueno», dijo. Programa oficial de actos de Magdalena 2022 en Castelló