¿Saben cuál fue la ciudad de Europa que registró más lluvias el pasado lunes? Castelló. Justo el día festivo de Magdalena fue el que la capital de la Plana batió todos los récords del continente, siendo además el cuarto lugar del mundo con más precipitaciones con un total de 108'6 litros por metro cuadrado, según la Organización Meteorológica Mundial (WMO).

Que la Magdalena ha empezado con la lluvia como protagonista no hace falta por tanto decirlo, pues es una obviedad, pero la pregunta que se hacen ahora los castellonenses es la siguiente: ¿Qué tiempo nos espera para los próximos días? Y las previsiones no son muy halagüeñas. De hecho, hablando con la principal autoridad de la climatología a nivel autonómico, José Ángel Núñez, responsable de Aemet en la Comunitat Valenciana, el cielo solo dará un respiro a la ciudad en su semana grande.

La buena noticia es también que no se espera que las lluvias alcancen las cotas de los primeros días de sus fiestas fundacionales, en las que solo Bauerfield Efate (Vanuatu), Teresopolis (Brasil) y Yakushima (Japón) superaron en todo el orbe a Castelló en estos registros. Es cierto que este martes el cielo dio una leve tregua y este miércoles no ha amanecido tan mal como se esperaba, pero según confirma Núñez, “el tiempo estará igual de revuelto hasta el sábado”.

Confirma el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología que “el último domingo sí se podrían celebrar los actos del final de la Magdalena con más tranquilidad como pasó el pasado domingo con la Romeria”, aunque quien espere buen tiempo ya para las próximas horas puede desengañarse: “Están entrando las precipitaciones desde Alicante y llegarán ya a primera hora de la tarde a toda la provincia, prolongándose hasta la madrugada”.

Considera el jefe de climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana que “el viernes y el sábado se espera un episodio de lluvias fuertes, aunque no tanto como el último del pasado lunes 21 de marzo en el que se batieron registros históricos”. José Ángel Núñez sí incide en un último mensaje de esperanza a los castellonenses: “El domingo no será un tiempo primaveral, pero al menos no se esperan lluvias importantes”.

El tiempo para los próximos días en la provincia de Castellón