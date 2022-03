Clara Cortés (florista): "Los ramos primaverales se suman al clavel tradicional este año en la ofrenda en Castelló"

Clara Cortés trabaja en una de las coloridas y vibrantes floristerías que dan vida al corazón de Castelló. «El negocio es de mi marido. Lleva trabajando desde joven, desde siempre. Era de mis sueños, de la familia Brisach-Pascual», relata la florista, para quien las tareas se multiplican en esta semana de Magdalena de cara a la ofrenda floral al Lledó --que tiene lugar este sábado, 26 de marzo--. " En relación a lo que pasó hace dos años, que nos pilló en plenos preparativos de la ofrenda, pues en este 2022 la gente va con un poquito más de cautela. El clima no nos está acompañando para nada. La gente ha ido haciendo encargos pero otros han esperado más a última hora, para ver la evolución del tiempo. Igual dicen que va a llover mucho y luego no llueve. Pero nunca se sabe", indica.

De gerberas a margaritas

¿Qué tipo de flores compran los castellonenses para honrar a la Mare de Déu? «Pues en esta Magdalena las preferencias son un poco más variadas que en otras ocasiones. Así como otros años siempre han predominado los claveles y cada ente y cada gaiata los lleva de un color; este año también se han elegido muchos los ramos primaverales », detalla. ¿De qué se componen? «Pues de flor de temporada y de mucho colorido: fresias, anémonas, gerberas, margaritas, etc.», explica Clara.

Otra curiosidad es que los ramos para adultos son, cómo no, distintos a los infantiles. «Principalmente, cambia el tamaño. A un niño o niña se suele poner un ramo más pequeño y la flor un poco más pequeñita. Y a los mayores, pues la flor más grande», indica. ¿Y si se llegara a suspender la ofrenda por la climatología? « He preparado igual todos los encargos. Espero no quedarme con ellos en la tienda. Porque el pasado no se hizo y el anterior, tuve que devolver el dinero se anularon las fiestas debido a la pandemia del coronavirus», reseñó.

"Cualquier día es bueno para llevarle flores a la Mare de Déu"

En cualquier caso, esta artista florista piensa que 2022 habrá ofrenda, haya o no precipitaciones. «Pienso que cualquier día es bueno para llevarle flores a la Mare de Déu. La ofrenda no es como por ejemplo el desfile del Pregó que, si no se hace, pues bueno, te quedas las flores en casa», dijo.

De los escaparates al ruedo

Otro perfil del cliente que busca arreglos florales para esta semana grande se corresponde con los comercios de la capital de la Plana. «Pues las floristerías en general tenemos esta semana pedidos para decorar los escaparates de las tiendas. También llegan encargos de las reinas y damas --cada año el Ayuntamiento lo encarga a una floristería--, de las madrinas, de collas, asociaciones, etc. O las solicitudes que hay para los pregones. Y para llevar a la plaza de toros, pues también, para lanzarles al ruedo a los toreros. Rojos y blancos», describe.

"Nos piden encargos de arreglos florales para los escaparates de tiendas y para la plaza de toros"

Durante la Magdalena, se prepara un promedio por jornada de «alrededor de unos 80 ramos de flores. Igual en total tengo unos 300 pedidos para el acto de la ofrenda. Trabajamos de manera intensa toda la semana, algo más que de costumbre, por lo menos los de casa», señala Clara.

«La ofrenda es hoy sábado por la mañana y continúa luego por la tarde. Quien sale de mañana siempre suele venir a buscarlo el viernes por la tarde para tenerlo ya listo y a punto. No hemos tenido problemas de suministros de flores, por el paro del transporte. Ya teníamos la previsión hecha y estaba todo pedido», concluyó.