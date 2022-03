En una Magdalena con un tiempo normal, sobre todo ahora estando a las puertas de abril, no debería ser noticia ni llamativo que una mascletà pueda montarse, realizarse y completarse. No obstante, en estas fiestas del 2022 pasadas por agua, todo acto que consiga esquivar la lluvia y acabar llevándose a cabo ya es digno de celebración. Que se lo digan, si no, a los amantes de la pólvora, que tras una semana aciaga mirando al cielo (por el mal tiempo, no por los espectáculos pirotécnicos), este viernes han podido disfrutar de una buena dosis.

Tras la suspensiones de las mascletaes del lunes, martes y jueves, y lo accidentada que resultó la del primer sábado, los castellonenses solo guardaban en su retina el lanzamiento del miércoles, por lo que hoy han saboreado cada estruendo de los algo más de cinco minutos que ha durado el espectáculo pirotécnico, en el que la lluvia, por suerte, no ha hecho acto de presencia. 39 72 kilos de pólvora que han corrido a cuenta de Pirotecnia Zaragozana, una veterana en estas lides en la provincia, ya que encadenan varias Magdalenas dejando huella de su precisión maña. Tal como describe el diseñador de la mascletà de este viernes, Luis Brunchú, la que han disparado hoy ha sido "de corte clásico, con tres principios aéreos, cinco fases terrestres, un terremoto triple, un final aéreo desde siete posiciones que ha ido de menos a más, y un golpe hermético para acabar". Muixeranga Antes de que las reinas prendieran la mecha, varios miembros de la Conlloga Muixeranga de Castelló han hecho una pequeña exhibición dentro del recinto vallado. Ha sido un preludio de lo que harán este sábado en la Trobada de Muixerangues, que tendrá lugar en la Pérgola, a partir de las 12.00 horas. Tras el lanzamiento de Pirotecnia Zaragozana, Castelló entra en la recta final de fiestas y solo quedan dos mascletaes en el horizonte. Este sábado, la que disparara Pirotecnia Peñarroja, de la Vall d'Uixó; y mientras que el domingo llevará la firma de Reyes Martí, de Burriana. Programa actualizado de los actos de la Magdalena en Castelló