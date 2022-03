Paellas y folclore en mayo, y estudian reubicar mascletaes de las fiestas de la Magdalena

Ahora llega el momento de reubicar y retomar los actos, en la medida que se pueda, que las precipitaciones de la semana de las fiestas de la Magdalena han dejado en el camino. Tanto el Ayuntamiento de Castelló como los colectivos que no han podido celebrar algunos de sus eventos analizan la posibilidad de que los ciudadanos puedan disfrutar de los mismos más adelante.

Es el caso, en primer lugar, de las cuatro mascletaes del concurso Ciutat de Castelló que no se dispararon. Fuentes municipales explicaron ayer que se está estudiando la posibilidad de reubicarlas en el calendario. En cuanto a la mostra folclórica, esta pasará a mayo (posiblemente el mismo fin de semana que se celebre el ball perdut), así como el concurso de paellas del Rei Barbut, también suspendido por la lluvia. Tal y como explicó el presidente de esta entidad, Manuel Altava, se está barajando el fin de semana posterior a las fiestas en honor a la Virgen del Lledó. Además, el ente vinculado y la Federació de Colles ya se ha puesto en contacto para poder celebrar el mismo día este concurso y la mostra gastronómica de los carros engalanados. Sobre la Nit Màgica, Leandre Escamilla, codirector de Xarxa Teatre, afirmó que tiene previsto mantener en breve una reunión con el Ayuntamiento para determinar las fechas a celebrar este espectáculo pirotécnico. Para disfrutar de la Encesa, al igual que el Pregó, habrá que esperar al año que viene ya que ambos actos han quedado suspendidos de forma definitiva «ya que algunas gaiatas han resultado dañadas y la de la Ciudad no se enciende, por lo que este año ya no se celebrará», dijo Esteban Gual, presidente de la Gestora.