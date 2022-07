Gaiatas: la Gestora confirma el cambio de estatutos y Gual no seguirá al frente

La Gestora de Gaiatas celebró anoche en Castelló una reunión que confirmó un importante cambio en sus estatutos: ser presidente de una gaiata ya no será un requisito para optar a la presidencia del ente. Así lo explicó Esteban Gual, actual presidente e impulsor de la iniciativa. Desde su experiencia personal ha constatado que el volumen de trabajo que existe la Gestora de Gaiatas es difícilmente compatible con la presidencia de una de ellas, y por ello ha impulsado este cambio. Gual también confirmó que no seguirá en el cargo y será relevado en las próximas elecciones, previstas en principio para septiembre.

«Compaginar la presidencia de una gaiata y la presidencia de la Gestora requiere mucho tiempo. Lo mejor es que sean dos personas distintas», comentó ayer Esteban Gual a Mediterráneo. «Creemos que de este modo habrá más tiempo para trabajar», añadió.

Gual también corroboró que dejará paso a otra presidencia en los próximos comicios. «Yo no voy a presentarme, ya he sido cuatro años. Ahora continuaré en mi gaiata (la 6, Farola-Ravalet)», indicó el todavía máximo responsable de este ente festero. Por el momento, según comentó, no se ha postulado oficialmente ningún candidato a relevarlo.

Que la opción de la presidencia se abra a cualquier festero, con independencia de que sea presidente de una gaiata o no, se trata de un importante cambio, ya que modifica la forma de trabajar de la Gestora desde su creación. Los presidentes de gaiatas, según los nuevos estatutos, sí podrán optar a los cargos de tesorero y vocales, en las futuras juntas directivas de este ente que aglutina a los 19 sectores de la capital de la Plana.

Relación

En todo caso, los futuros presidentes sí deberán tener relación con las gaiatas y el món de la festa, para así ser conocedores del ámbito que pasarán a gestionar. Además del presidente, también el secretario de la Gestora podrá ser alguien que no ejerza como presidente de gaiata, pudiendo dedicarse así en exclusividad. El objetivo de estas medidas es mejorar la actividad y la gestión del ente. Esteban Gual, presidente de la gaiata 6 Farola-Ravalet, cumplirá así cuatro años al frente de la Gestora, tras relevar a Carlos Chipirraz en el 2018.

Mientras se culmina este cambio en las gaiatas, el món de la festa aguarda la inminente elección de las próximas reinas de las fiestas. El viernes, a las 17.00 horas y en el Palau de la Festa, se celebrará el acto de elección; y el sábado a las 11.00, en el mismo lugar, el acto de recepción. El cargo de máxima representante festera se lo disputan Selene Tarín, vinculada a la gaiata 19 La Cultural; y Andrea Alcaide, madrina de la gaiata 17 Tir de Colom. En cuanto a reina infantil, tres son las aspirantes: Alejandra Sáez (gaiata 15 Sequiol), María Cano (gaiata 10 El Toll) y Daniella Gimeno (gaiata 6 Farola-Ravalet).