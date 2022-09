La gaiata 18 Crèmor es la encargada, este año, de inaugurar el ciclo de presentaciones de las comisiones de sector que llegan con más ganas que nunca tras dos años sin este acto debido a la pandemia. El Palau de la Festa vuelve a vestirse de gala para acoger a los miembros y vecinos de Crèmor, una de las gaiatas referentes, ya que cuenta con numerosos premios en su haber.

La ilusión y emoción serán los principales protagonistas junto a los nuevos representantes del sector para este ciclo festero que dio el pistoletazo de salida la semana pasada con las Imposiciones de Bandas a las reinas de las fiestas y sus respectivas cortes de honor.

Emoción

Un grupo de castellonenses entre las que se encuentra Sonia Barberá Carbajo, madrina de la gaiata 18 Crèmor, de 25 años y estudiante de auxiliar de veterinaria. La joven está feliz y emocionada por poder vivir la fiesta desde este sector arropada por sus padres, Mercedes Carbajo y Tomás Barberá, así como por su hermano, Adrián Barberá.

La madrina de Crèmor es una enamorada de las fiestas de Castelló aunque entre sus aficiones destacan también la lectura, viajar y quedar con sus amigos siempre que sus obligaciones con sus estudios y la gaiata se lo permiten.

Y precisamente ese cariño que siente por las fiestas fundacionales de su ciudad le lleva a vivir las celebraciones con intensidad. Así, destaca, como sus actos preferidos, el momento en el que las gaiatas salen del matadero el primer sábado de la semana grande y el desfile donde cada comisión muestra su monumento.

Sonia Barberá Carbajo siempre ha sido una entusiasta de las gaiatas y por fin, este año, ve cumplido su sueño de ser madrina, tras formar parte de La Cultural como dama de honor en los años 2018 y 2019 y de Brancal de la Ciutat, en 2020, 2021 y 2022. «Este año estoy muy contenta de ser la máxima representante de Crèmor, gaiata que me ha acogido como la gran familia que es», afirma la joven.

«Una gran familia"

«Para mí es un orgullo ser la máxima representante de un sector como es la gaiata 18, por lo que haré todo lo posible por estar a la altura que dicho cargo requiere», afirma la madrina. Sin embargo, «representar a este sector no sería lo mismo sin todos los miembros del mismo, ya que son un gran apoyo para mí», continúa.

La joven también se pronuncia sobre las fiestas actuales y afirma que estas «han tenido un papel fundamental en nuestra ciudad, por lo que considero que siempre se trata de mejorarlas para así hacerlas llegar a más gente y que también puedan disfrutarlas». «Son unas festividades muy participativas y aportan mucho a nuestra ciudad», concluye.

Ilusión y emoción. Con estas dos palabras pueden definirse los sentimientos que en estos momentos tiene Ainara Antón Palacios, la madrina infantil de Crèmor, a punto de recibir la banda que la acredita como máxima representante de los más pequeños de este amplio sector que incluye tanto la zona de Renfe como la del Raval Universitari.

Estudiante de 1º de ESO en el IES Bovalar de Castelló, compaginará este año sus obligaciones docentes con su cargo de madrina infantil en la gaiata 18.

Muy bien arropada

Siempre junto a sus padres, Pablo Antón y Lourdes Palacios, y su hermana, Leyre Antón, camina por el món fester contenta de pertenecer a Crèmor desde hace cinco años. Empezó en el sector de la mano de su familia a la que acompañó en varios actos y tras una semana conociendo los eventos de la gaiata, quiso repetir. No tenía ninguna duda. Así, continuó como dama de honor hasta que este año ha visto cumplir su sueño de ser madrina infantil, de lucir la banda de su gaiata y el distintivo blanco como miembro de la corte de honor de la reina infantil del 2023, Alejandra Sáez Sisamón.

Quedar con sus amigas e ir al cine cuando puede son sus aficiones preferidas y de entre todos los actos de las fiestas de la Magdalena destaca el desfile de gaiatas, el pregó infantil y el coso multicolor en los que disfruta sobremanera todas las fiestas de la Magdalena. Y este año, los vivirá de forma especial desde el trono de madrina infantil de la gaiata 18.

Un día importante

«Me hace mucha ilusión nuestra presentación porque es un día importante para todos y, en esta ocasión, nuestra gaiata es la primera de todo el ciclo después de dos años en los que no han tenido lugar», afirma Ainara Antón a este diario.

Tal y como reconoce la máxima representante festera de la comisión infantil, tiene la suerte de tener muy buenos amigos dentro de la gaiata «donde formamos un grupo muy bueno».

«El día que me comunicaron que iba a ser la madrina infantil, me emocioné mucho porque era algo que me hacía mucha ilusión y, por fin, ese sueño se va a hacer realidad», prosigue. «Espero representar a todos los niños de Crèmor como se merecen durante todo este ciclo de las fiestas en la ciudad de Castelló», finaliza.

Ahora ya está todo preparado para que la comisión --mayor e infantil-- del sector de la plaza de España muestre todo su esplendor en uno de sus actos más queridos: el de su presnetación.

Presidente

Jose Antonio Lleó Rubio es el presidente de la comisión de Crèmor desde hace 20 años, donde asumió el cargo muy joven, con 18 años. En la actualidad es también el secretario de la Gestora de Gaiatas donde ha ocupado también el puesto de vicepresidente y tesorero. Lleó tiene también un amplio curriculum festero ya que fue presidente infantil en 1995; pregonero infantil en 1997; y galantejador de la reina infantil de 1998.

Este festero de pro, técnico de Jardinería y Paisajismo, se pronuncia también sobre el momento actual de las fiestas. Considera que las que estas, en la actualidad, «están bien, ya que modificar la estructura de unas fiestas como las nuestras es complicado». No obstante, «deberíamos apostar más aun por el monumento y darlo a conocer, y eso pasa por primero conocerlo nosotros mismos, tenemos que hacer que los vecinos de Castelló estén orgullosos de sus monumentos para así atraer cada día a más visitantes», dice.

También cree que «en ocasiones falta comunicación con el Patronato de Fiestas y que el Ayuntamiento debería de dar mas facilidades a los sectores gaiateros pero tengo confianza en que la nueva Junta de Festes sabrá estar a la altura que merecen las fiestas de la Magdalena y la comunicación entre los dos entes volverá a ser fluida», destaca.

El veterano presidente de la gaiata 18 también se pronuncia sobre el monumento. Piensa que este es el símbolo por excelencia de las fiestas de la Magdalena «pero esa excelencia no debe durar solo nueve días al año, tenemos que hacer entre todos que la gaiata esté presente los 365 días del año».

Con respecto a los monumentos del sector para el 2023, «contamos con un diseño de Aitor Edo de corte clásico para la gaiata infantil y para el monumento mayor volveremos a contar el artista Adrian Bernat pero con un diseño mas diferente al de los últimos años y con la ayuda en la talla de Aitor. En los últimos 15 años siempre hemos estado entre las tres primeras gaiatas y contamos con seis primeros premios, todos de la mano de Adrian Bernat», finaliza el representante festero.